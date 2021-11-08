الكويت.. إسدال الستار عن قضية أوبريت "مذكرات بحار" بتغريم المنتج

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، الستار على قضية أوبريت ”مذكرات بحار“ بتغريم المنتج، وتعويض الملحن الذي رفض عرض العمل بشكل تجاري، قبل نحو 4 أعوام، وأقام قضية بحق المنتج.

وأيدت المحكمة تغريم منتج ”الأوبريت“ في دار الأوبرا 5 آلاف دينار كويتي (16600 دولار)، وتعويض ملحن الأوبريت، الموسيقار غنام الديكان، مبلغًا مماثلًا على سبيل التعويض المؤقت عن الاعتداء على حقوقه، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بالأخبار الأمنية والقضائية.

وفي آذار/ مارس الماضي، خففت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق منتج الأوبريت، وقضت بتغريمه 5 آلاف دينار، بدلًا من 10 آلاف دينار كويتي، كانت قد قضت بها محكمة الجنايات في وقت سابق، بتهمة الاعتداء على حقوق الملحن الموسيقار الديكان.

و“مذكرات بحار“ أوبريت يمثل تاريخ الكويت القديم، وصراع البلد الخليجي مع البحر، وتم عرضه لأول مرة في 1979، على تلفزيون الكويت الرسمي.

والعام 2017، تمت إعادة عرض العمل في مركز الشيخ جابر الثقافي بالكويت، دون أخذ الإذن من الديكان، الذي رفض عرض العمل بشكل تجاري، حيث تم بيع تذاكر للجمهور لحضور العرض.

وأقام الديكان آنذاك، قضية بحق منتج العمل، حيث أسندت النيابة العامة له تهمة الاعتداء على حق من حقوق الملحن المالية، بتقديم العرض للجمهور بمقابل مادي في مركز الشيخ جابر الثقافي، دون أخذ الإذن من الديكان، صاحب الشكوى في عرض ألحانه.

وكلمات ”الأوبريت“ هي للشاعر الراحل محمد الفايز، ولحنها الموسيقار غنام الديكان، وغناها الفنان عبد العزيز المفرج، الملقب بـ (شادي الخليج).

وأخرج الأوبريت محمد السنعوسي، وتم تسجيل العمل الفني ”مذكرات بحار“ في استوديو جمعية الفنانين، حيث استغرق تسجيله 55 دقيقة.

وشكّل ”مذكرات بحار“، ما يشبه التوثيق لقصص الغوص وأحداثه، معاناته وآماله وذكرياته، في زمن كان البحر فيه مصدر رزق رئيسي لأهل الكويت، قبل ظهور النفط، حيث كانوا يطوفون بسفنهم الشراعية من سواحل الخليج العربي إلى الهند، وشرق أفريقيا، مرورًا بالمحيط الهندي، وبحر العرب.

وتحوّل العمل عند استعراضه في 2017، من أوبريت إلى استعراض مسرحي غنائي، شارك فيه العديد من الفنانين الكويتيين، منهم الفنانة مريم الصالح، والفنانين فيصل العميري، وعبدالمحسن القفاص، وشيخة الهندي، وآخرون، الذين قاموا بأداء الأدوار التمثيلية في الأوبريت الذي أخرجه يعرب بورحمة.