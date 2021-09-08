حكم غيابي بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس بتهمة "سب وتهديد" لاعبة

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، مساء اليوم الأربعاء، غيابيًا، بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس عامين في قضية التعرض للاعبة منتخب مصر لكرة السلة السابقة وسيدة الأعمال ياسمين عزت، بالسب والقذف والتهديد بالإيذاء، عبر المنصات الإلكترونية.

يأتي هذا بعد الحكم سابقاً بحبسه سنة غيابياً في نفس القضية، بعد سقوط الاستئناف المرفوع من فلوكس في القضية وقبول استئناف النيابة شكلاً.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والمقضي ببراءة المتهم من الاتهام السادس، والقضاء مجدداً بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثاني والثالث والرابع والسادس، بحبسه عامين وكفالة 50 ألف جنيه مصري، مع غرامة 200 ألف جنيه مصري.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت برفض استئناف فلوكس، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها ياسمين عزت، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

وفي وقت سابق، تقدمت المجني عليها التي تمتلك مجموعة فنادق في مصر ببلاغ ضد أحمد فلوكس، حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة بمحافظة الجيزة.

كما اتهمت السيدة الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجها عمداً بإساءة استعمال التكنولوجيا، وسب وقذف المجني عليها بهاتفه، إضافة إلى تهديده للتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وذكر دفاع المدعية أن الواقعة بدأت من خلال قيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف إلى المجني عليها عن طريق تطبيق واتساب، وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليها، تبين حقيقة البلاغ، وبإرسال الشكوى إلى نيابة العجوزة وفقاً لاختصاصها، قررت إحالة القضية إلى المحاكمة.

يذكر أن الفنان المصري حقق نجاحاً كبيراً في آخر أعماله وهو فيلم ”الممر“، الذي جسد فيه شخصية ضابط جيش الذي يستشهد خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الفترة الأولى من حرب الاستنزاف.

ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وبنت شركة الإنتاج ديكورات الفيلم بالكامل، فيما تمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي من أجل تصميم مشاهد الآكشن والمعارك الحربية في الفيلم.