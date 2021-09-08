دبي.. عامل آسيوي ينهي حياة مخدومه المسن خنقا بقطعة قماش

قضت محكمة الجنايات في دبي، على عامل آسيوي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل مخدومه المسن، خنقا بقطعة قماش، فيما عزا العامل سبب جريمته لكثرة تذمر ”المجني عليه“، وللمشادات الكلامية المتكررة بينهما، وفق صحيفة الإمارات اليوم، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة نقلا عن شهادة زوجة المجني عليه في النيابة العامة، إنها ”لم تتواجد في المنزل وقت وقوع الجريمة، لكنها قابلت المتهم عند مدخل المنزل عند عودتها، وأخبرها بأن المجني عليه سقط على الأرض، فهرعت إليه معتقدة أنه سقط نتيجة إصابته بغيبوبة نقص السكر، كالعادة.

وأضافت أن ”المتهم طلب منها أن يحتفظ بهاتف المجني عليه، حين حضرت سيارة الإسعاف، فيما اختفى المتهم من المكان حين حضرت الشرطة، لمكان الحادثة“.

وأوضحت أن ”زوجها كان يعاني مرض السكر، وأجرى سابقا جراحة في إحدى عينيه، كما أنه لا يسمع جيدا، ولا يستطيع المشي بمفرده، لكن قواه العقلية كانت جيدة“.

من جهته، قال ابن المجني عليه، إنه ”اصطحب والده إلى المستشفى صباح يوم الواقعة، ثم عادا إلى المنزل، قبل أن يغادر إلى منزل أحد الاصدقاء، إلى أن تلقى اتصالا من أمه تخبره بالحادثة، فعاد وشاهد رجال الإسعاف حول والده، وتوجه إلى المتهم لسؤاله عن ما حدث، لكن الأخير كان يضحك، ويصر على أن والده سينهض، وليس به شيء“.

وأضاف الابن أنه ”لاحظ لاحقا وجود قطعة قماش ملتفة حول عنق والده، فاشتبه في أنه تعرض للقتل، خصوصا أن المجني عليه كان يشكو بشكل متكرر سوء معاملة المتهم له، وأن الأخير كان يمسكه من رقبته ويدفعه“.

إلى ذلك قال شاهد من شرطة دبي، إنه ”انتقل إلى موقع البلاغ في منطقة هور العنز، ورجح رجال المباحث ،من خلال المعاينة الأولية، وجود شبهة جنائية، لاختفاء المتهم بطريقة مريبة عند وصول الشرطة، فتم الاشتباه في المتهم، وتحديد هويته.

وبمواصلة عملية البحث والتحري، حدد فريق العمل في القضية مكانه، وأعد كمينا له وتم ضبطه، وأقر المتهم في محضر الشرطة بالجريمة، مدعيا بأن المجني عليه كان يسيء معاملته ويشتمه ويضربه بعصاه“.

وأضاف أن ”ابن المجني عليه، هو الذي أحضره لخدمة والده، مقابل 2000 درهم شهريا، ولم يحصل على الراتب المتفق عليه، وتقاضى 800 درهم خلال شهرين، ثم خفضوا راتبه إلى 600 درهم شهريا“.