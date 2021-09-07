قاضية أمريكية ترفض دعوى تركية لاستعادة تمثال أثري

أصدرت قاضية أمريكية اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بأن تركيا لا يمكنها استعادة تمثال ”رخامي“، عمره نحو ستة آلاف عام، معروف باسم ”جوينول ستارجيزر“ أو (جوينول المنجمة) من دار ”كريستيز“ للمزادات ومن الملياردير، مايكل ستاينهارت.

وقالت القاضية، أليسون ناثان، في مانهاتن إن تركيا ”أهملت دون عذر“ حقوقها بعدم رفع أي دعوى حتى نيسان/ أبريل 2017 قبل أن تعرض دار ”كريستيز“ التمثال للبيع عبر مزاد، رغم أنها كان يجب أن تعلم مكان تمثالها الأثري قبل عقود.

وأضافت أن تركيا لم تثبت أيضًا أن التمثال الصغير، وطوله 22.9 سنتيمتر واكتسب اسمه من رفعة رأس التمثال صوب السماء، استخرج من تركيا بعد عام 1906 ما يجعله من أملاكها المستحقة، بموجب مرسوم عثماني، صادر في ذلك العام.

كما رفضت القاضية، ما أشارت له تركيا بخصوص تجاهل، ستاينهارت، جامع التحف الأثرية البارز، لتحذيرات شتى بشأن منشأ التمثال.

ويعد القرار انتكاسة لجهود تركيا القانونية في الولايات المتحدة لاستعادة الحق في قطع أثرية تعتقد أنها نهبت.

ولم يستجب محامون ممثلون للجانب التركي في الولايات المتحدة بعد لطلبات بالتعليق، كما لم يستجب محامون عن دار ”كريستيز“ وعن، ستاينهارت لطلبات مماثلة بعد.

وعرض، ستاينهارت وزوجته، 1.5 مليون دولار للتمثال في عام 1993 لكنه اجتذب عرضا قيمته 14.5 مليون دولار في مزاد لـ“كريستيز“، لكن المشتري المجهول عبر الهاتف انسحب بعد ذلك، ومازالت دار المزادات تملكه.