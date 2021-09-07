القبض على شخصين بعد أحدث هجوم على متجر للمجوهرات في باريس

قالت الشرطة الفرنسية إنها ألقت القبض على شخصين يشتبه في صلتهما بعملية سطو مسلح على متجر للمجوهرات، في ميدان فاندوم وسط باريس، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تلاحق عددا من المشاركين في الجريمة.

وطوقت الشرطة الشارع أمام متجر بولجاري وسط باريس، وشوهد عدد من أفراد الشرطة يدخلون المتجر بعد قليل من حادث السطو، وفقا لرويترز.

وامتنعت الشرطة عن تأكيد ما إذا كان متجر بولجاري هدف عملية السطو. ولم يتسنَ لممثل للمتجر المملوك لمجموعة (إل.في.إم.اتش) الإدلاء بتعليق على الفور.

ووقعت سلسلة من حوادث السطو على متاجر مجوهرات في باريس في الأشهر القليلة الماضية، ومن المرجح أن تتصدر قضايا الأمن والجريمة اهتمامات الناخبين في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وقام رجلان، الجمعة، بالسطو على محلّ مجوهرات في الدائرة الرابعة في باريس، والاستيلاء على مسروقات (من مجوهرات ومبالغ نقدية) تقدّر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، بحسب ما كشف مصدر مطلع على هذه القضية.

وحدثت عملية السطو هذه بعد ثلاثة أيام على أخرى استهدفت، الثلاثاء، متجر ”شوميه“ بالقرب من جادة شانزيليزيه، سرق رجل إثرها ما مجموعه 3 ملايين يورو تقريبا، وقد أوقفته الشرطة مع شريك له في اليوم التالي في شرق فرنسا.

وقرابة الساعة 12,30 ظهر الجمعة، دخل الرجلان، حاملين مسدس صعق كهربائي وقنبلة مسيّلة للدموع، متجر ”دين فان“ في الدائرة الرابعة من العاصمة الفرنسية، وتم تسليمهما، من دون عنف، مجوهرات ومبالغ نقدية قبل أن يلوذا بالفرار، وفق المصدر المطلع على القضية.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في هذا الصدد بتهمة ”السطو المسلح ضمن عصابة منظمة“، وكلّفت وحدة قمع الجرائم بالتحقيق، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس.