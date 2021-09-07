محامي قاتل "فرح أكبر" بالكويت: "سنقدم أدلة تقلب السحر على الساحر"

كشف محامي قاتل فرح حمزة أكبر، في القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي، أن ”هناك أدلة جديدة سترى النور قريبا“.

ولم يوضح المحامي طبيعة الأدلة، لكنه قال في تصريح نقله حساب ”تفتيش“ المحلي، إن ”الأدلة ستقلب المعادلة“، فيما من غير المعروف إن كان يلمح إلى تخفيف الحكم.

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وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة الجنايات بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقا، بعد إدانته بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها في شهر رمضان الماضي بعد أن أقدم على خطفها بأحد الشوارع العامة، إضافة إلى حكم آخر صدر لاحقا بحقه بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمة خطف المجني عليها.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: ”إنه من المتوقع أن يقدم المتهم طعنا على حكم الحبس كما قدَم طعنا على حكم الإعدام الصادر سابقا بقضية أخرى“.

ووقعت قضية الخطف محل الحكم اليوم في شهر شباط /فبراير الماضي، وأخلي سبيل المتهم حينها قبل وقوع جريمة القتل في شهر رمضان.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، أنه قام في شباط /فبراير بخطف المجني عليها بغير رضاها، وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة، وكان ذلك بالقوة.

كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأنه وضع بمركبة المجني عليها جهازا إلكترونيا يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

واعتُبرت قضية القتل هذه من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها.

ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان /أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.

وفي خلفيات الحادثة، أن المحامية دانة أكبر، وهي شقيقة الضحية، كانت قد رافعت في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه؛ نظرا لتهديده المتواصل، ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة لتوجيه اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم.