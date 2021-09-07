بائع ايطالي يسرق من زبونة بطاقة يانصيب فائزة بقيمة 500 ألف يورو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أوقِف صاحب محل تبغ إيطالي في مطار روما – فيوميتشينو، فيما كان على وشك السفر إلى إسبانيا بعدما سرق من زبونة بطاقة يانصيب فائزة بقيمة 500 ألف يورو، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكانت هذه الحادثة تتصدر عناوين الأخبار في إيطاليا منذ عدة أيام بعد فرار الرجل وفي جعبته التذكرة الفائزة التابعة لسيدة سبعينية قصدت متجره في نابولي للتأكد من فوزها.

وكشف المحققون أن التاجر ذهب إلى مدينة لاتينا، بين نابولي وروما، ليودِع التذكرة في مصرف ويتسلم المبلغ في وقت لاحق عندما تهدأ الأمور.

وأوقفته شرطة الحدود في مطار روما وفي حوزته تذكرة سفر إلى جزر الكناري.

وعلقت النيابة العامة رخصته وحجزت على البطاقة الفائزة، دون ملاحقة التاجر أو فتح تحقيق بتهمة السرقة في ظروف مشددة للعقوبة.