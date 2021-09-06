بريطانيا.. الحكم على طالب يتبنى "فكرًا إرهابيًا" بقراءة مؤلفات كلاسيكية

أصدرت محكمة بريطانية ”حكما غريبا“ بحق شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، متهم بتبني ”الفكر النازي والإرهاب“، حيث أمره القاضي بقراءة مؤلفات كلاسيكية، وإلا سيتم الزج به في السجن.

وأدان القضاء ”بين جون“، الطالب في جامعة مونفورت البريطانية، الذي يدرس علم الإجرام، في الـ31 من شهر آب/أغسطس الماضي، بتهمة ”العلم بالتحضير لعمل إرهابي“، بحسب ما ذكر موقع ”كلوزر“ الفرنسي، اليوم الإثنين.

وكان الجميع ينظرون إلى الطالب ”بين“ على أنه ”إرهابي محتمل“ منذُ أن كان في الـ18 من عمره، حيثُ كتب رسالة إلى مدرسته يقول فيها إنه ينتمي إلى مجموعة فاشية.

وفي الفترة الواقعة بين شهر نيسان/أبريل وآب/أغسطس من عام 2019، قام الطالب بتحميل أكثر من 9 آلاف وثيقة تتحدث عن تفوق ذوي البشرة البيضاء وتحثهم على العنف ضد الآخرين، إلى جانب أخرى تحمل الفكر النازي.

كما أنه حمل تعليمات حول طريقة صنع قنبلة، حيثُ عُثر عليها بحوزته عند تفتيش الشرطة لمسكنه.

وقال المفتش جيمس مانينغ، المكلف بمكافحة الإرهاب في ميدلاند الشرقية بإنجلترا، إن تلك الوثائق لا يمكن وصفها بـ“الخفيفة“، إذ ”كانت بحوزته مواد نازية ومعادية للسامية، تشير إلى افتتان وإيمان بإيديولوجية تفوق العرق الأبيض“.

وأشار مانينغ إلى أن الطالب بين ”كان يمتلك معدات إرهابية في غاية الخطورة“، فضلًا عن ”دعمه لمجموعة شيطانية متطرفة تُثير قلقًا متزايدًا لدى قوات الأمن“.

من جهته، اعتبر القاضي ”تيموثي سبنسر ك.س“ أن ما قام به الطالب المتهم هو ”حادث معزول“، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قراءة كتب كلاسيكية، لمؤلفين هم: ”كوليام شكسبير وشارل ديكنز وجاين اوستن“.

وخاطب القاضي المتهم خلال الجلسة، قائلًا: ”فكر في هاردي، فكر في ترولوب، وفي الـ4 من كانون الثاني/ يناير المُقبل ستقول لي ما قرأت وسأمتحنك حوله“، وأضاف: ”إذا اكتشفت أنك تكذب أنت تعلم ما سوف يحدث“.

ويتحتم على الطالب ”جون“ الالتزام بقراءة مؤلفات كلاسيكية خلال الأشهر القادمة، لا سيما أنه سيبقى تحت المراقبة القضائية لمدة 3 سنوات، وسيتبع برنامجا صحيا لمدة 30 يوما.

ويجب عليه في شهر كانون الثاني/يناير المقبل التواصل مع الشرطة والسماح لها بمراقبة نشاطه على الإنترنت، وإذا ما ارتكب أدنى خطأ سيصبح سجنه نافذا ويزج به خلف القضبان.