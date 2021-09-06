إصدار أمر بضبط 3 كويتيين جلبوا مئات الوافدين في أكبر عملية اتجار بالبشر

أصدرت النيابة العامة في الكويت، أوامر بضبط وإحضار 3 مواطنين جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة إلى 5 فنادق وهمية داخل البلاد، في أكبر عملية ”اتجار بالبشر“ في البلد الخليجي الذي تصدى في الأشهر الماضية لعدد من المتهمين بجلب عمالة عبر عقود وهمية.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإنه وبعد رصد وتحقيقات من قبل مباحث الهجرة، تبين وجود تأشيرات لآلاف الوافدين (تقدير مفتوح من الشؤون) لجلب عمالة إلى تلك الفنادق الوهمية.

وأكدت الصحيفة ”أن عددا من هؤلاء الوافدين اعترفوا أمام النيابة العامة أنهم دفعوا مبلغ 1500 دينار (5000 دولار) مقابل جلبهم إلى الكويت“.

وبرزت قضية ”تجارة البشر“ أو ما يعرف بـ ”تجارة الإقامات“ في الكويت منذ بدء أزمة كورونا بشكل كبير، عقب ضبط السلطات الأمنية عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون بعد الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات.

وتعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة في الكويت منذ أعوام، والتي يقع ضحيتها عمالة أجنبية تبحث عن فرصة عمل ملائمة في البلد الخليجي، لتكتشف هذه العمالة أنها وقعت ضحية لعملية نصب واستغلال من قبل أشخاص يوهمونهم بفرص عمل مقابل دفعهم مبالغ مالية قبل أن يتم رميهم في الشارع ليُطلق عليهم اسم ”العمالة السائبة“.

وفي أيار/ مايو الماضي، أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر متهم فيها عقيد بوزارة الداخلية و7 وافدين مصريين تم ضبطهم والتحقيق معهم قبل أكثر من عام.

وأيدت المحكمة سجن العقيد والمصريين 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتم حجز الضابط وعدد من المقيمين المصريين، في نيسان/ أبريل 2020، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من العمال المصريين ضدهم، بتهمة التورط بعمليات جلب العمالة السائبة من مصر مقابل مبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط، بحسب تقارير إخبارية سابقة.

وقررت وزارة الداخلية آنذاك إيقاف الضابط عن العمل، وإدراج شركته في قائمة الممنوعين من الكفالات والتأشيرات، بعد أن تم الوصول إليه من خلال عدد من العمال المصريين الذين تجمهروا أمام الشركة؛ للمطالبة بحقوقهم، بعد اتهام مندوب الشركة بحرمانهم من حقوقهم وجوازات سفرهم.