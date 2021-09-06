الكويت.. حجز "قاتل شقيقته" بتيماء في العناية المركزة

حجزت محكمة الجنايات في دولة الكويت المتهم بقتل شقيقته في منطقة تيماء ”انتقاما“ منها بعد استنجادها برجال الأمن، في العناية المركزة في المستشفى، وفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي.

ونقل الحساب الإخباري عن محامي الجاني قوله إن ”موكله مريض نفسي، حيث أثبت تقرير من مستشفى الطب النفسي ذلك“.

وكان المتهم بقتل شقيقته قد أقر في التحقيقات بارتكاب الجريمة ”انتقاما من شقيقته“ بعد إبلاغها رجال الأمن عن احتجازه لها.

وقال إنه ”فوجئ بوجود دورية أمنية أسفل منزله، ثم علم أن الدورية حضرت بموجب بلاغ من شقيقته“، مضيفا أن ”هذا أخرجه عن شعوره“، فوجد نفسه يقدم على نحر شقيقته، بحسب ما كشف عنه مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“.

وأضاف المصدر آنذاك أنه ”ستتم إحالة المتهم إلى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد“، لافتا إلى أن الضحية لم يسجل عليها أي بلاغات تغيب سابقة.

وبحسب تفاصيل الجريمة، فإن المجني عليها أبلغت عمليات الداخلية أنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها؛ ما دفع الجاني لنحرها بسكين قبل وصول النجدة“.

ونقلت شبكة ”مباشر نيوز“ الإخبارية في ”تويتر“ عن مصدر لم تكشف عن هويته، ”أن الفتاة القتيلة كانت تتصل بغرفة العمليات للإبلاغ عن اعتداء شقيقها عليها، لكنه قتلها بسكين قبل وصول النجدة“.

وأضاف المصدر ”بأنه ولدى وصول الدوريات حاول القاتل، وهو في العقد الثالث من العمر، الهرب وقاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه بالقوة“.

بدوره، ذكر حساب ”المجلس“ الإخباري، ”أن السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغا سابقا من الضحية، مساء أمس واليوم، يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل، وأثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة، فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية“.

وأفاد الناشط الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المعنية بتغطية الجرائم في البلد الخليجي، ”بأن القاتل من أصحاب السوابق، وأنه قتل شقيقته بسبب أمور مادية“.

وأشار اليحيى إلى ”أن المغدور بها لديها بلاغ رسمي في مخفر تيماء تستنجد برجال الداخلية بأن يتم أخذ بلاغها بجدية، حيث إنها محبوسة من فترة طويلة، ومعنفة“.