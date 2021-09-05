إيران.. سجن 6 متهمين في أكبر قضية "اختلاس" من شركة بتروكيماويات

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، حكما بحق ستة أشخاص متهمين في عمليات اختلاس بلغت ستة مليارات و656 مليون يورو، في تجارة البتروكيماويات، والتي عُرفت بأكبر قضية فساد في البلاد.

وقال المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خداييان: ”الأحكام الصادرة في القضية لشركة تجارة البتروكيماويات قد صدرت، وإن المتهمين قد حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة والجلد والحرمان الدائم من أي خدمات حكومية مع فرض غرامات مالية“.

وأضاف خداييان: ”حُكم على مرجان شيخ الإسلامي، الرئيس التنفيذي لشركة دنيز وأحد المتهمين الرئيسيين والهاربين في قضية البتروكيماويات، بالسجن 20 عاما والجلد 74 جلدة“.

وتقيم مرجان شيخ الإسلامي في كندا منذ حوالي ثماني سنوات، وقد دافعت في السنوات السابقة عن قانونية هجرتها، مشيرة إلى ”أنها لم تتورط في أي أنشطة غير مشروعة“.

واشتهرت السيدة مرجان بنشاطاتها الصحفية، وكانت لبعض الوقت مديرة وكالة أنباء التراث الثقافي، وهي عضو بنقابة الصحفيين وعملت مع عدة صحف إصلاحية؛ ما جعلها تبرز أكثر من أي متهم آخر في وسائل الإعلام، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنها كانت متزوجة من مهدي خلجي، الباحث الإيراني في معهد واشنطن في الولايات المتحدة.

ووصف خلجي في تصريحات سابقة المزاعم التي طرحتها المحكمة الخاصة بالجرائم الاقتصادية في طهران، بأن لها ”دوافع سياسية“.

واعتبر أن محاكمة المتهمين في مجال البتروكيماويات ”غير قانونية مثل المحاكم الخاصة الأخرى في الجمهورية الإسلامية“، كما أعلن بعد ذلك انفصاله عن زوجته المتهمة مرجان.

وأوضح المتحدث باسم القضاء الإيراني، أن ”رضا حمزة لو المدير التنفيذي السابق للشركة التجارية للبتروكيماويات، وعباس صميمي، ومحسن أحمديان وعلي رضا علائي، ومصطفى طهراني أعضاء في مجلس إدارة الشركة، حكم على كل منهم بالسجن لمدة 20 عاما مع إعادة ممتلكاتهم“.

وتابع: ”تم الحكم على أشرف رياحي (صهر محمد رضا نعمت زادة، وزير الصناعة السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني) بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية، لم يكشف عن حجمها.

وفي تموز/يوليو العام الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن تمكن أشرف رياحي من الهروب من إيران رغم منعه من الخروج من البلاد بعد اتهامه في ملف الإخلال بالنظام الاقتصادي العام.

ورياحي هو مدير الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2013، والتي فاز فيها روحاني بولاية رئاسية ثانية.

وتأسست شركة تجارة البتروكيماويات في يوليو/تموز عام 1990، برأس مال الشركة الوطنية للبتروكيماويات كشركة تجارية مستقلة، وتمت خصخصتها في عام 2009.