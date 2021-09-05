مصر.. الإعدام لـ 10 أشخاص بينهم 8 أجانب بتهمة تهريب مخدر الهيروين

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بإعدام 10 متهمين وهم 7 باكستانيين ومصريان وإيراني في قضية جلب وتهريب كمية ضخمة من مخدر الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية فى أبريل 2019 من ضبط أحد التشكيلات العصابية بعد قيامها بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحرالأحمر.

ورصدت الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا، و7 آخرون يحملون الجنسية الباكستانية وإيراني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها في المياه الإقليمية في البحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليهاوضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديميةالشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصا بجسم السفينة لهذا الغرض.

وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 ”طن“ و147 كيلوجراما و99 لفافة لمخدر الآيسالخام وزنت جميعها 99 كيلوجراما ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا، 4هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار و50 مليون جنيه.