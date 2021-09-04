السعودية.. القبض على شخص تحرش بنساء في المدينة المنورة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، القبض على شاب بعد رصده بمقطع فيديو أثناء تحرشه بسيدات في أحد المرافق العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في ”تويتر“، ”إنه وعقب تداول مقطع الفيديو تمكنت الجهة المختصة من تحديد هوية المتحرش والقبض عليه“.

وأوضح البيان ”أن المتحرش هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد أقدم على التحرش بالسيدات من خلال سلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة“.

شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة pic.twitter.com/08p2AvLPNl — الأمن العام (@security_gov) September 4, 2021



وأكد البيان ”أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة“.

ووثقت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو أظهر جانبا مضللا من لحظة تحرش المواطن بالنساء دون أن تُسمع الألفاظ المسيئة التي تلفظ بها.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفتهم ومحاسبتهم.

وسبق أن شهدت مناطق مختلفة في المملكة حالات تحرش، وكان آخرها قبل أسابيع، حيث ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 مواطنين، ظهروا بمقطع فيديو أثناء تعرضهم لسيدة تتحدث بلغة أجنبية تقود سيارتها في أحد أحياء العاصمة، وصدم أحدهم مركبتها بسيارة لا تحمل لوحات ثم هربوا من موقع الحادثة قبل ان يتم ضبطهم.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

ويقول ناشطون وباحثون اجتماعيون، إن التشهير بالمتحرشين بجانب العقوبات الأخرى المفروضة، سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.

وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة، أكبر بكثير من الماضي، وذلك بعد أن سنت المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية، الكثير من التشريعات لصالحهن، مثل السماح لهن بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وقاعات السينما، وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، جنبًا إلى جنب مع الرجال.