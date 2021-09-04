الكويت.. إخلاء سبيل عسكري متهم بقتل شاب بدون

أخلت النيابة العامة في الكويت، سبيل العسكري المتهم بقتل مواطن شاب في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، فجر الأربعاء الماضي، عقب اشتباكهما ومحاولة المقتول السيطرة على سلاح العسكري.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة أخلت سبيل العسكري بلا ضمان، عقب تطابق أقواله مع أقوال مرافق القتيل، وظهور نتائج الفحص في الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي أكدت أن الضحية كان في حالة تعاطٍ“.

وأوضح المصدر الأمني ”أن تحقيقات النيابة أكدت أن العسكري المتهم بقتل المواطن أطلق النار في الهواء في البداية للدفاع عن نفسه، وذلك بعد محاولة المتهمين أخذ سلاحه منه حيث كان يقوم بواجبه“.

وأضاف ”بأنه وأثناء اطلاقه طلقة بالهواء لردع المتهمين من الهروب رجع عليه المتوفي وهو متعاطٍ، قاصداً أن يسحب السلاح وأنزل يد العسكري بقوة فانطلقت طلقة وأصابت قلبه وتوفي“.

وبحسب تقارير محلية سابقة، ”فإن عسكريين من قطاع الأمن العام، كانا ينظمان نقطة تفتيش فجرا، حيث شاهدا مركبة تهرب عكس السير، فتم تتبعها ونزل منها شخصان بعد أن دخلا في شارع مغلق“.

وتوجَه العسكري المتهم بقتل المواطن للتعامل مع الهاربين وطلب منهم التوقف، فاشتبك أحدهما مع العسكري الذي أخرج السلاح الناري وأطلق طلقة في الهواء، فاقترب منه المجني عليه وأمسك بالسلاح محاولا سلبه فخرجت طلقة أصابته وأُسعف على الفور لأحد المستشفيات ولكنه توفي.

وعقب ساعات من وقوع الحادثة، سلَم مرافق القتيل وهو مواطن أيضاً في العقد الثالث من العمر، نفسه إلى إدارة مكافحة المخدرات، ”واعترف بحيازة مخدرات بقصد الاتجار بها“.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا عقب الحادثة، أكدت فيه فتح النيابة العامة تحقيقا للوقوف على ملابسات حادثة قتل الشاب الذي توفي عقب إطلاق النار عليه من قبل عسكري في منطقة تيماء دفاعا عن نفسه.

وقال البيان ”إن النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص أطلق عسكري عليه النار دفاعا عن نفسه بعد أن تهجم الشخص عليه أثناء تأدية واجبه باستيقاف مركبة تم الاشتباه بها“.

وأكد البيان: ”أنه تم العثور على مواد مخدرة وأدوات تعاطي في المركبة التي كان يستقلها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية“.