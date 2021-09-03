كويتي يتهجَم على مخفر شرطة بسكين لإخراج قريبته الموقوفة

تمكَن رجال الأمن في محافظة مبارك الكبير في الكويت، من السيطرة على مواطن تهجم بسكين على مخفر صباح السالم، في محاولة منه لإخراج إحدى قريباته الموقوفة.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، ”إن المواطن دخل إلى المخفر وتهجَم على رجال الأمن وأصاب أحد رجال الشرطة بيده، قبل أن تتم السيطرة عليه“.

وأوضح المصدر ”أن المواطن من أرباب السوابق، وأقدم على فعلته لإخراج قريبته الموقوفة“، دون الكشف عن طبيعة التهمة الموقوفة بسببها.

وشهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللتها جرائم قتل واعتداء عنيف.

وتتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن في البلد الخليجي أثناء أدائهم عملهم الميداني بين الحين والآخر، وكان آخرها حادثة منطقة تيماء التي وقعت فجر الأربعاء، حيث اشتبك عسكري في قطاع الأمن العام مع أحد المواطنين أثناء ملاحقته له واشتباهه به، ليلقى المواطن مصرعه برصاصة خرجت من سلاح العسكري أثناء عملية الاشتباك ومحاولة المقتول الاستيلاء على سلاح العسكري.

وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي، ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، القبض على شاب في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية تعمَد الاصطدام بدورية أمنية والاعتداء على أحد عناصر الشرطة في الدورية بجسم صلب قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب تقرير محلي، ”فإن الشاب من فئة البدون، وقد اعترف بعد القبض عليه بأنه هرب لكونه في حالة غير طبيعية، وأنه تعمَد الاصطدام بدورية النجدة في محاولة منه لإعاقة ملاحقتها له“.

ووفقا للتقرير، ”فقد تم العثور على مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ داخل سيارته عند تفتيشها“، بينما أصيب رجل الأمن بجرح بسيط وقد تلقى العناية الطبية اللازمة.

وقبلها بأسابيع، ضبط رجال شرطة النجدة 4 أشخاص اعتدوا على رجال الأمن أثناء تدخلهم لفض مشاجرة بين أقارب في منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة لمحافظة الفروانية.

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، لقي شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي مصرعه على يد شاب سوري قتل والدته بنفس اليوم قبل أن يفارق الحياة نتيجة إصابته أثناء مواجهته لرجال الأمن.

وهزت حادثة القتل هذه المجتمع الكويتي؛ ما دفع وزارة الداخلية لإصدار تعميم تضمَن تعليمات وأوامر ثابتة لخروج الدوريات لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية، ومنها: ”خروج رجلي أمن في الدورية مع تزويدهم بالتجهيزات الأمنية اللازمة، وتحديد ضوابط لاستخدامهما السلاح“.