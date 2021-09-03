الكويت.. قاتل شقيقته بتيماء يكشف الدافع وراء جريمته

أقر المتهم بقتل شقيقته في منطقة تيماء في دولة الكويت، بارتكاب الجريمة ”انتقاما منها“ بعد إبلاغها رجال الأمن عن احتجازه لها.

وقال إنه ”فوجئ بوجود دورية أمنية أسفل منزله، ثم علم أن الدورية حضرت بموجب بلاغ من شقيقته“، مضيفا أن ”هذا أخرجه عن شعوره“، فوجد نفسه يقدم على نحر شقيقته، بحسب ما كشف عنه مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“.

وأضاف المصدر أنه ”ستتم إحالة المتهم إلى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد“، لافتا إلى أن الضحية لم يسجل عليها أي بلاغات تغيب سابقة.

وكانت منطقة تيماء قد شهدت، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب من فئة ”البدون“ على قتل شقيقته نحرا بالسكين، قبل أن يسلِم نفسه للسلطات الأمنية.

وانتشرت في الإعلام الكويتي تفاصيل حول الجريمة، والتي تأتي عقب أقل من 24 ساعة على حادثة قتل مواطن بمنطقة تيماء على يد عسكري في قطاع الأمن العام، عقب اشتباك بينهما ومحاولة المقتول السيطرة على سلاح العسكري.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ المحلية، ”أن المجني عليها أبلغت عمليات الداخلية أنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها؛ ما دفع الجاني لنحرها بسكين قبل وصول النجدة“.

وذكرت هذه المصادر ”أن القاتل حاول طعن رجال نجدة الجهراء بنفس أداة الجريمة محاولا الهرب، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع إصابات“.

ونقلت شبكة ”مباشر نيوز“ الإخبارية في ”تويتر“ عن مصدر لم تكشف عن هويته، ”أن الفتاة القتيلة كانت تتصل بغرفة العمليات للإبلاغ عن اعتداء شقيقها عليها، لكنه قتلها بسكين قبل وصول النجدة“.

وأضاف المصدر ”بأنه ولدى وصول الدوريات حاول القاتل، وهو في العقد الثالث من العمر، الهرب وقاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه بالقوة“.

بدوره، ذكر حساب ”المجلس“ الإخباري، ”أن السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغا سابقا من الضحية، مساء أمس واليوم، يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل، وأثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة، فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية“.

وأفاد الناشط الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المعنية بتغطية الجرائم في البلد الخليجي، ”بأن القاتل من أصحاب السوابق، وأنه قتل شقيقته بسبب أمور مادية“.

وأشار اليحيى إلى ”أن المغدور بها لديها بلاغ رسمي في مخفر تيماء تستنجد برجال الداخلية بأن يتم أخذ بلاغها بجدية، حيث إنها محبوسة لفترة طويلة، ومعنفة“.

وتعتبر هذه ثالث جريمة قتل تذهب ضحيتها امرأة خلال أقل من أسبوعين، حيث وقعت الجريمة الأولى في محافظة الأحمدي، وراح ضحيتها سيدة في الـ68 من عمرها، فارقت الحياة بعد أن أقدم زوج ابنتها على قتلها بسلاح كلاشنكوف.

أما الجريمة الثانية، فقد وقعت في منطقة العارضية في محافظة الفروانية، وراح ضحيتها شابة في العقد الثالث من العمر، لفظت أنفاسها عقب تعرضها للطعن من قبل زوجها الذي سلَم نفسه للسلطات الأمنية عقب ارتكابه الجريمة.