مع تزايد حيل "السجين النصاب".. الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب تتم باسمها

حذرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، من عمليات نصب واحتيال تتم باسمها، بالتزامن مع تسليط الإعلام المحلي الضوء على حيل ما بات يعرف إعلاميا بـ“السجين النصاب“.

وأكدت وزارة الخارجية في تغريدة على صفحتها الرسمية على ”تويتر“، متابعتها باهتمام عمليات النصب التي تمت ضد سفراء في الوزارة، من قبل أشخاص ينتحلون صفة قياديين في وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة ”أن النيابة العامة تنظر حاليا في هذه القضايا، معربة عن الثقة التامة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بهذه الأعمال الإجرامية، ومناشدةً الجميع الحذر من التعامل مع أي اتصالات مشبوهة، تنسب إلى قيادات الوزارة“.

ورغم أن الوزارة لم تشر في بيانها إلى ”السجين النصاب“، غير أن البيان جاء عقب يومين من إثارة صحيفة ”القبس“ المحلية لقضية تعرُض أحد السفراء المشهورين لعملية نصب، وتأكيدها في تقرير خاص ”أنه تعرُض لعملية نصب من قبل الشاب الذي يقبع في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه والذي يعُرف إعلاميا بـ (السجين النصاب)“.

وسبق أن كشفت تقارير محلية، عن تمكُن هذا الشاب الذي انتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة، من النصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته.

وقالت ”القبس“ في تقريرها: ”إن أحد سفراء الكويت المشهورين في الخارج، كان آخر ضحايا هذا السجين النصاب، الذي ادعى أنه يمثل قطبا سياسيا شهيرا، وأن هذا القطب قرر منحه قسيمتي أرض في منطقتي الصديق والوفرة، وأن عملية تسجيل هذه العقارات بانتظار دفع رسوم التسجيل لدى وزارة العدل فقط“.

وبحسب التقرير الخاص ”فإن السفير أبدى استعداده لدفع رسوم التسجيل البالغة 82 ألف دينار (273 ألف دولار)، والتي تبيَّن في نهاية الأمر أنها سُرقت منه، دون أن تُسجل أي عقارات باسمه“.

وأضاف التقرير ”بأن السجين استخدم حيله المعتادة بانتحال صفة شخصيات معروفة، من أقطاب سياسية، ووزراء حاليين، مستخدما ذكاءه الإلكتروني في استخدام أرقام هواتف عبر الإنترنت مطابقة لأرقام المسؤولين“.

وأشار إلى ”أن هذا السجين النصاب لا يزال يتنعم بأجهزة إنترنت ولابتوب وهواتف ذكية تمكنه من إجراء عمليات النصب على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة داخل السجن المركزي“.

وقبل أسبوع، نشرت الصحيفة تفاصيل أخرى حول مواصلة هذا السجين لعمليات النصب من داخل زنزانته ليوقع بضحايا جددا، بينهم محامون ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات معروفة، منها طبيب عيون، منتحلا صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

وأوضحت ”أن السجين تمكَن خلال الفترة الأخيرة من جمع مبلغ يتجاوز مليوني دينار (6.6 مليون دولار) من ضحايا نصبه، وأنه يقوم بتحويل الأموال إلى دولة أوروبية لغسلها“.

وأفادت ”أنه يقوم بغسل الأموال التي يجمعها من ضحاياه، عن طريق إرسالها للخارج لشراء خيول بها في دول أوروبا ثم يقوم ببيعها لاحقاً، واستلام مبالغ البيع نقدا، ومن ثم إعادة توزيعها على جهات غير معلومة“.

ووفق روايات الضحايا، فقد كان السجين على اطلاع دقيق بتحركات المسؤول المعروف الذي كان يدعي أنه يعمل سكرتيرا لديه، وكان يعرف مواعيد سفره وأماكن وجوده في الداخل والخارج، ويستغل هذا الأمر في إقناع ضحاياه.

ونوَهت الصحيفة إلى ”أن السجين الشاب نجح بالنصب على أحد الضحايا بمبلغ 900 ألف دينار (3 مليون دولار)، وعلى شخصية أخرى مرموقة بـ500 ألف دينار (1.6 مليون دولار)، وأن بعض المنصوب عليهم انهاروا عندما علموا بحقيقة ما تعرضوا له“.

وتعود بداية الكشف عن هذه القضية إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام سجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة للنصب على شخصيات بارزة من داخل السجن.

وحقق المتهم بجرائمه التي كان يديرها من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين يقومون بتنفيذ مهامه وتوصيل الهدايا الثمينة إلى زبائنه، الملايين.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شدَدت محكمة الاستئناف عقوبته وقضت بسجنه عشرة أعوام بدلاً من أربعة أعوام، وهو الحكم الصادر سابقاً بحقه، كما قضت بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.209.000 دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.