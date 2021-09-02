السعودية.. القبض على مواطنَين تباهيا في مقطع فيديو بـ"إطلاق النار"

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق الأعيرة النارية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من القبض على مواطنين اثنين، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم توقيف المواطنين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وانتقد مغرد يدعى ”عبدالهادي الشهراني“ تصرف المتباهيين، مطالبا بإرسالهما للخدمة العسكرية: ”إرسلوهم للحد الجنوبي سنة واحدة فقط، علشان يعرفون الفرق بين الهياط والشجاعة“.

وأيده مغرد آخر: ”دامهم يحبون إطلاق النار ودوهم الحد الجنوبي قده يفيد البلد وإذا مات شهيد“.

وأكد ”سعيد بن غبوش“: ”هياط ماله لزوم وليس دليلا على شجاعة أو رجولة. مطلوب سجنهم ومصرة السلاح وأخذ التعهد بعدم اقتناء السلاح أو حمله. هناك طرق كثيرة للمفاخرة وهي التمسك بالدين والأخلاق والعادات والتقاليد الحميدة. والتعليم والمناصب. أما الرماية في المدينة أو القرية فهذا تصرف غير سوي“.

يذكر أن عادة إطلاق النار بغرض التباهي خاصة في المناسبات والأعراس تسببت في العديد من الإصابات والوفيات في المملكة، وسط مطالبة كثير من السعوديين بسن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات؛ بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة بين عدد من شرائح المجتمع السعودي، إذ يتسبب الرصاص الطائش في قتلى وإصابات، في بعض الأحيان.

وتنص المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر في السعودية على المعاقبة ”بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه ”استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو أنه سمح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله“.