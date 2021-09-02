الكويت.. "بدون" يقتل شقيقته أثناء استغاثتها برجال الأمن

أقدم شخص من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في دولة الكويت، على نحر شقيقته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ثم قام بتسليم نفسه لرجال الأمن.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن جريمة قتل امرأة في منطقة تيماء.

وقال مصدر أمني إن ”(بدون) أقدم على قتل شقيقته بسكين في تيماء، ثم سلم نفسه“.

وفي تفاصيل أوردها حساب ”مباشر نيوز“ المحلي، فقد صرح مصدر أمني أن الفتاة (المجني عليها) كانت تتصل بغرفة العمليات في منطقة تيماء في محافظة الجهراء للإبلاغ عن اعتداء شقيقها، وهو بدون من مواليد 1985، إلا أنه أقدم على قتلها بسكين، وكان في حالة غير طبيعية.

وإثر البلاغ، وصل رجال الأمن إلى الموقع، لكن القاتل حاول الهرب ومقاومة رجال الأمن، وتمت السيطرة عليه بالقوة.

يذكر أن منطقة تيماء شهدت أمس الأربعاء كذلك، إطلاق نار من قبل عسكري أمن على أحد تجار المخدرات، بعد الاشتباك معه، إذ انطلقت رصاصة بالخطأ من سلاح العسكري، أثناء محاولة المشتبه به سلبه منه، لتستقر في صدره، حيث لفظ أنفاسه لاحقا في المستشفى.

وتعتبر جريمة ”البدون“ بحق شقيقته ثالث جريمة بحق النساء شهدتها الكويت خلال عشرة أيام، ففي الجريمة الأولى أقدم أحد المواطنين في محافظة الأحمدي على قتل والدة زوجته، وهي عمته كذلك، بعد تتبعه لها ولزوجته في سيارتهما، بـ3 رصاصات أصابها بها في ظهرها من سلاح ”كلاشنكوف“.

كما أقدم مواطن على قتل زوجته في منطقة العارضية بعدة طعنات قبل أن يسلم نفسه لرجال الأمن.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.