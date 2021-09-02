دبي.. استدعاء أب للنيابة العامة بسبب "قصة شعر ابنه"

تعرض أحد الأطفال في دبي بدولة الإمارات لـ“التنمر“، وذلك بسبب قصة شعره التي أجبره عليها والده.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، استدعت النيابة العامة أحد الآباء، لإجباره ابنه على قص شعره بطريقة معينة، ما تسبب له بأذى نفسي بين زملائه.

وقال رئيس النيابة الأول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح، إن ”القانون شدد على حق الطفل في الحماية من أشكال الأذى، سواء كان جسدياً أو نفسياً، أو حتى تعريضه بشكل غير مباشر للضرر، مثل حالة طفل والده حلق شعره بطريقة أثارت سخرية زملائه، وعرضته للتنمر، وتمت إحالة الواقعة إلينا وجلسنا مع والده، وعملنا على حل المشكلة“.

وأكد أن القانون المعروف ”بوديمة“ جاء شاملاً لضمان حماية الطفل، والحفاظ على حقوقه، فعرف سوء معاملة الطفل بكل فعل أو امتناع عن فعل يسبب له الأذى، وتناول إهمال الطفل، وما يتحتم على الأبوين القيام به لمنع تعرضه لأي أذى.

ولفت إلى أن العديد من قضايا الطفل نظرتها النيابة العامة، منها قضية شاب بلغ 30 عاما من عمره، وليس لديه أوراق ثبوتية، وتم تسجيل قضية له، وحصل بعدها على كافة حقوقه.

كما أوضح المستشار أحمد صالح أن القانون يحظر عمل الأطفال دون 15 عاما، إلا في حال تقدم الأب أو ولي الأمر بطلب تصريح بذلك، وتتم الموافقة وفق اشتراطات، أهمها أن يكون العمل مناسبا للطفل، مبينا أن أحد الأشخاص تقدم بطلب عمل لابنه في تنظيف المباني، ونظرا لكون هذه الوظيفة خطرة على الأطفال، تم رفض طلبه.

وقال إن القانون كفل توفير بيئة مناسبة تتيح للطفل التعبير عن رأيه، وتساعده على مواجهة مشكلاته، وتلبية احتياجاته، مؤكداً حقه في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من بداية الحمل.

وأوضح أنه تأكيداً على حماية الطفل، حظر القانون بيع أي منتجات تبغ أو تدخين في وسائل المواصلات، حال وجود طفل أقل من 18 عاماً فيها، فضلاً عن المكملات الغذائية التي تضر بصحتهم في سن مبكرة.

كما حذّر المستشار ”صالح“ من تعريض الطفل لأي محتوى جنسي، مؤكداً أن القانون يشدد العقوبة بحق كل من يعرض الطفل لهذا المحتوى، مخاطباً الآباء بضرورة الانتباه إلى الإعلانات التي تظهر على السوشيال ميديا، أثناء تصفح الأطفال، كونها تحوي بعض المحتوى غير المناسب.