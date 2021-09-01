الكويت.. "رصاصة" تنهي حياة "بدون" في تيماء على يد عسكري أمن

أقدم عسكري يعمل في قطاع الأمن العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، على قتل شاب في منطقة تيماء في محافظة الجهراء برصاصة استقرت في صدره.

وبحسب تفاصيل أولية أوردتها صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن العسكري أقدم على قتل شاب متهم بالاستهتار و“التقحيص“.

ومصطلح ”التقحيص“ أو ”التفحيط“ أو ”الخبات“ أو ”الهجولة“ وأسماء أخرى منتشرة في دول الخليج، تطلق على الذين يقومون بحركات خطيرة بالسيارة، كتعمد انزلاق السيارة، والقيادة على عجلتين.

وتعد هذه الهواية من الهوايات التي يعاقب عليها القانون في دول الخليج، وتختلف هذه العقوبات من دولة إلى أخرى، وهي تتعلق بأحكام في السجن ودفع الغرامة.

بدوره، كشف حساب ”أمن ومحاكم“ في معلومات أخرى، أن تاجر مخدرات في محافظة الجهراء توفي بالخطأ أثناء اشتباك وقع بينه وبين عسكري، وذلك بعد قيام العسكري بإطلاق الرصاص في الهواء إثر محاولة متهمين اثنين الهروب، ودفعهما للعودة، فحاول تاجر المخدرات سرقة سلاح العسكري.

وأضاف الحساب أنه تم العثور على ميزان ومواد مخدرة في سيارة المتهمَين، فيما لا يزال المتهم الآخر هاربا.

وكان حساب ”تفتيش“ الإخباري قد أورد في وقت سابق وفي تفاصيل مغايرة أن ”شخصا مجهول الهوية توفي في مستشفى الجهراء بعد إصابته برصاصة في صدره“.

وأكد فيما بعد أن ”رصاصة أصابت شخصا من فئة ”البدون“ في صدره، لفظ معها أنفاسه الأخيرة، وذلك نتيجة اشتباكه مع عسكري أثناء محاولة للاستيلاء على سلاحه بمنطقة تيماء“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمتا التمييز والاستئناف أحكاماً قضائية بالإعدام والمؤبد لمجموعة من تجار المخدرات، بينهم مواطنون وخليجيون ووافدون.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.

وذكرت المصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010، وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم في نحو 19 ألف قضية، مشيرة إلى وجود أكثر من 12 ألف مواطن بين المتهمين، ويمثل الذكور نحو 93 في المئة من إجمالي عدد المتهمين.

ونوهت إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلاً، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان“.