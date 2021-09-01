العفو عن 7 أمريكيين سود أعدموا في 1951

أصدرت سلطات ولاية فيرجينيا الأمريكية، عفوا بحق 7 من مواطنيها ذوي أصول أفريقية، بعد مرور 70 عاما على إعدامهم بتهم اغتصاب سيدة بيضاء البشرة.

واستقبل حاكم الولاية رالف نورثهام أبناء المعنيين بالأمر الذين كانوا يسمون ب ”سبعة مارتينسفيل“، ليخبرهم بقرار العفو“ليس فيما يتعلق بإدانتهم“، ولكن للاعتراف بأنهم لم يحظوا ب“عدالة موضوعية“.

حيث أن لون بشرتهم ”لعب دورا لا يمكن إنكاره في تحديد هويتهم،وفي التحقيق و في إدانتهم“، وكذا في الحكم عليهم بأقصى عقوبة، خصوصا أن كل القضاة الذين حاكموهم كانوا ذوي بشرة بيضاء، حسب نص القرار الصادر عن المدعي العام.

ويعود الملف إلى يناير/كانون الثاني 1949، عندما بلغت سيدة بيضاء البشرة الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف مجموعة من الرجال السود، فسارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على 7 مشتبه بهم، وحصلت منهم بسرعة على توقيعات على اعترافاتهم.

إلا أنه تم التحقيق مع المتهمين السبعة بدون حضور محام، كما أنهم أعطوا وصفا مختلفا للواقعة، إضافة إلى كون العديد منهم كان أميا ولا يستطيع قراءة اعترافاته.

ورغم التظاهرات التي نظمت وقتها للمطالبة بإنصاف سبعة مارتينسفيل، والتي بغت حتى بوابة البيت الأبيض، فقد تم إعدامهم بالكرسي الكهربائي سنة 1951، ليرتفع بذلك عدد الذين أعدموا في ولاية فيرجينيا بتهم الاغتصاب إلى 45 شخصا منذ العام 1908، وكلهم من أصول افريقية.

وقال حاكم الولاية في معرض حديثه مع العائلات:“رغم انه ليس بإمكاننا تغيير الماضي، أتمنى أن يحمل إليكم هذا الإجراء بعض السلام“،حسب ما أورده موقع ”20مينوت“.

ويعتبر الديمقراطي رالف نورثهام من أكبر المدافعين عن مراجعة نظام العقوبات، واتخذ 604 قرار بالعفو منذ بداية ولايته سنة 2018.

وقضت المحكمة العليا سنة 1977، بكون الحكم بعقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب مخالف للدستور الأمريكي.

وقررت ولاية فرجينيا إلغاء هذه العقوبة في آذار/مارس المنصرم، بعدما كانت الولاية ذات الرقم القياسي في تنفيذها طيلة تاريخ الولايات المتحدة، فتحولت بذلك إلى أول واحدة في الجنوب الأمريكي المعروف بتاريخه مع العبودية.