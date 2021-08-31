"الداخلية المصرية" تنشر فيديو للحظة تحرير "طفل المحلة المخطوف"

استعرضت وزارة الداخلية المصرية، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة تمكن رجال الأمن من تحرير الطفل زياد البحيري، والذي عرف إعلاميا بـ“طفل المحلة المخطوف“.

وأرفقت ”الداخلية“ مقطع الفيديو بتأكيدها القبض على الخاطفين، وبث لقطات حقيقية للحظة تحرير الطفل، وكذلك فرحة أهالي المنطقة بعودته.

View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الخاطفين بعد يومين من واقعة الخطف، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت جدلا واسعا.

فيما كشفت وزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات عملية الخطف، حيث أكدت قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة باختطاف أحد الأطفال لحظة تواجده برفقة والدته أمام منزله بالمحلة.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق أمني، حيث تمكنت بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات، وتتبع خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وشهود على الواقعة، من تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب عملية الخطف، وتبين أنه تم الإبلاغ سابقا عن سرقة السيارة، في التوقيت ذاته من واقعة خطف الطفل.

وأضافت أن الجناة خططوا سابقا لسرقة السيارة لاستخدامها في الخطف، وكانوا قد قرروا التخلي عنها وإضرام النيران فيها بعد العملية في محاولة لتضليل رجال الأمن، إلا أنه تم الوصول إليهم وتحديد مكانهم ومكان الطفل في أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.

وأقر الخاطفون بارتكابهم الواقعة، إذ قال أحدهم أنه ”على علم بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية، ويعتقد أنه صاحب ثروة، ما دفعه للتخطيط مع آخرين على خطف طفله، بغية ابتزاز والده بمبالغ مالية“.

وقال الطفل، زياد البحيري (8 سنوات)، بعد تحريره، أنه ”كان يفتح المحل الخاص بوالده، حين أتى أحد الخاطفين وسأله إن كان عندهم زيت، فأجابه بنعم، فجذبوه إلى السيارة، وبعد ذلك توقفوا بالسيارة لبعض الوقت، ونقلوه إلى سيارة أخرى، مؤكدا أنه لم يشاهد عملية إحراق السيارة الأولى“.

وأوضح أن الخاطفين دأبوا على تهديده بالقتل في حال لم يحضر والده المال وفي حال هروبه، وبقي في عهدة الخاطفين حتى اقتحام الشرطة للمكان وكسرها الباب، وضبط من كان يحرسه.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا واسعا، للحظة قيام مجهولين بخطف طفل من محل بيت زيوت بين المحلة الكبرى في محافظة الغربية والمنصورة في محافظة الدقهلية.