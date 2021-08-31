بعد ضجة واسعة.. الأمن العراقي يعتقل مدراء قنوات تلغرام بسبب تسريب أسئلة وزارية

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، عدداً من مدراء قنوات التليغرام، بسبب تسريب أسئلة اللغة الانجليزية، للصف السادس الإعدادي، قبل موعد الامتحانات.

وجاء ذلك بعد ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هذا التسريب، وسط مطالبات بمحاسبة مرتكبي ذلك، والكشف عن تفاصيله.

وقالت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية إن ”جهاز الأمن الوطني، ألقى القبض على 20 شخصاً من أصحاب قنوات على موقع تيليغرام بعد قيامهم بنشر نماذج من أسئلة السادس الإعدادي على صفحاتهم“.

وأضافت تلك المصادر، أن ”بين المعتقلين صاحب حساب باسم ”نيمار ابن الأنبار“ وآخر باسم ”ابن الدورة“ وعددا من أصحاب القنوات الكبيرة“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الأسبوع الماضي، بأنباء تسريب أسئلة اللغة الانجليزية، فضلاً عن تداول عدة نماذج من الأسئلة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية، إلى الاستنفار، والقبض على بعض المتهمين.

وتعيش الأوساط الاجتماعية، والتربوية في العراق، خلال أوقات الامتحانات النهائية، للصف السادس الإعدادي (الثاني عشر) على وقع تسريبات نماذج من الأسئلة المركزية، حيث تنشر عبر منصات التليغرام، والمنتديات بعيداً عن أعين السلطات المختصة.

وميدانياً، تستنفر الأجهزة الأمنية لملاحقة تجار أجهزة الغش، والقبض عليهم في ظاهر تبرز مع كل امتحانات نهائية.

وأعلن جهاز الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، اعتقال أربعة أشخاص يتاجرون بسماعات الغش الامتحاني وثلاثة طلاب متورطين.

وقال الجهاز، في بيان ”تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى بعد رصدها صفحات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتجارة سماعات الغش الامتحاني من القاء القبض على شخصين عبر كمين محكم وبحوزتهما (9) سماعات“.

وفي سياق متصل ألقت، أعلنت مفارز الجهاز في محافظة الأنبار القبض شخصين بالجرم المشهود يقومان بتزويد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمعلومات من خلال الأجهزة اللاسلكية المتصلة بسماعات الغش، وفق بيان رسمي.

كما اعتقلت المفرزة ذاتها ثلاثة طلاب من القاعة بسبب تورطهم بذلك.

وانطلقت الامتحانات، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، على أن تنتهي في الحادي عشر من الشهر المقبل.