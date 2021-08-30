السجن "المشدد" لصينيين نشرا فيديوهات "غير لائقة" لفتيات إيرانيات

كشف محامي الدفاع عن متهمين صينيين، اليوم الإثنين، أن محكمة إيرانية قضت بـ“السجن المشدد“ ضد موكليه اللذين كان قد جرى توقيفهما في 31 يونيو/حزيران الماضي؛ بتهم نشر صور وفيديوهات ”غير لائقة“ لفتيات إيرانيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إيرانية أن أحد الموقوفين ادعى أنه أقام علاقات مع عدد من الفتيات الإيرانيات، وكتب على مواقع التواصل قائلا ”بـ50 دولارا، يمكن فعل أي شيء في إيران“.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين، مهدي عزيز قصاب، في حديث لصحيفة ”جام جم“ الحكومية، إنه ”مع تصاعد الاحتجاجات، صدرت مذكرة توقيف بحق المتهم وشريكه اللذين يحملان الجنسية الصينية، وتم القبض عليهما من قبل مركز شرطة كاشان (جنوب طهران)، وبعد تحقيق أولي تم إرسالهما إلى سجن إيفين شمال طهران“.

وأضاف أنه ”في 23 آب/أغسطس الجاري، جرى عقد الجلسة الأولى لمحاكمتهما وقد صدر بحقهما حكم ابتدائي لا يمكن لي ذكر تفاصيله“، مكتفيا بوصف الحكم الصادر بـ“المشدد“، مبينا أن ”العقوبة هي السجن والجلد والغرامة“.

ولم يذكر المحامي مدة السجن ولا قيمة الغرامة، لكنه أشار إلى أنه ”يمكن استئناف الحكم وسنطعن فيه“.

ووصف المحامي أوضاع المتهمين في السجن بأنها ”ليست جيدة، فليس لديهما مال ويواجهان مشاكل من حيث اللغة، وظروفهما في السجن أكثر صعوبة من غيرهم من السجناء، فهما لا يملكان هاتفا ولا يمكنهما الاتصال بأسرهما“.

وعند سؤاله عن إمكانية الإفراج عنهما بكفالة، أفاد بأن المحقق أصدر كفالة كبيرة بحقهما، وذهبت جهودنا لتقليصها سدى، والمتهمان ليس لديهما عقارات في إيران وجميع ممتلكاتهما في الصين. لهذا السبب لم يتمكنا من تقديم الكفالة“، منوها إلى أن ”أسرتي المتهمين لا يمكنهما السفر إلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا“، داعيا إلى ”الإفراج عنهما“.

ونفى محامي الدفاع أن تكون الصور والفيديوهات التي نشرها المتهمان كانت تهدف للإساءة، موضحا أن ”جهلهما بعادات المجتمع الإيراني هو الذي دفعهما لنشر الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما لم يتمكنا من الوصول إلى YouTube ولم يعرفا كيف تم نشر مقاطع الفيديو هناك“، مشيرا إلى أن ”عدد المدعين على المتهمين، خمس فتيات، ثلاث منهن كن حاضرات في جلسة المحكمة“.

وبشأن الإجراءات التي قامت بها السفارة الصينية في طهران، تجاه المتهمين، أكد قصاب أنه ”حتى الآن، لم تتخذ السفارة الصينية أي إجراء تجاه المتهمين“.

وأفادت تقارير سابقة بأن الشابين الصينيين نشرا ما يقرب من 50 مقطع فيديو عن الحياة الخاصة لفتيات إيرانيات، بعضهن دون سن 18 عاما، دون إذن، على موقع يوتيوب وكذلك شبكة اجتماعية صينية.

وقد طلبت العديد من الفتيات والنساء الإيرانيات، في تعليقات لهن، إزالة صورهن. وقد أثار نشر مقاطع الفيديو هذه ردود فعل واسعة النطاق واحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران المحافظة.

وبعد تصاعد احتجاجات المستخدمين الإيرانيين، أعلنت السلطات الإيرانية عن فتح التحقيق في هذه القضية.

وكان السفير الصيني في إيران غرد معلقا على هذه القضية، أن السفارة الصينية في طهران تذكر المواطنين الصينيين في إيران باحترام النظام العام المحلي والعادات الإيرانية.