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السعودية.. القبض على مواطن اتهم مؤسسة صحية بتقديم أدوية تسبب "مضاعفات خطيرة"
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 23:12 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 23:55 GMT

السعودية.. القبض على مواطن اتهم مؤسسة صحية بتقديم أدوية تسبب "مضاعفات خطيرة"

ألقت شرطة منطقة القصيم في السعودية، يوم الخميس، القبض على مواطن اتهم إحدى المؤسسات الصحية، باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى والتسبب لهم بمضاعفات صحية خطيرة. وتم

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ألقت شرطة منطقة القصيم في السعودية، يوم الخميس، القبض على مواطن اتهم إحدى المؤسسات الصحية، باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى والتسبب لهم بمضاعفات صحية خطيرة.

وتم إلقاء القبض على المواطن المتهم عقب ظهوره بمقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجَه فيه اتهامات إلى المؤسسة الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تقدم فيها، زاعما أنها تعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، إن ”الجهات الأمنية قبضت على المواطن بعد بثه مقطع الفيديو، وتبين أنه في العقد الرابع من العمر“.

وأضاف السحيباني، في بيان بثه حساب الأمن العام السعودي على تويتر، إنه ”تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة“.

 

وبثت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في ”سناب شات“ جزءا من المقطع المعني، بعد تغطية وجه المواطن المتهم.

لكن عبد الله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية، قال إن المواطن المتهم هو أحد مشاهير ”سناب شات“ في المملكة.

 

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى في المملكة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

ويأتي ضبط المواطن المسيء، عقب يوم من إلقاء شرطة منطقة الرياض القبض على مشهورة مواقع التواصل مشاعل القحطاني، بعد إساءتها إلى رجل أمن، وفق ما وثقته بمقطع فيديو تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط القحطاني، بعد تلفظها بـ“ألفاظ مسيئة“ على رجل أمن، في محاولة لمنعه من مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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