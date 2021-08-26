السعودية.. القبض على مواطن اتهم مؤسسة صحية بتقديم أدوية تسبب "مضاعفات خطيرة"

ألقت شرطة منطقة القصيم في السعودية، يوم الخميس، القبض على مواطن اتهم إحدى المؤسسات الصحية، باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى والتسبب لهم بمضاعفات صحية خطيرة.

وتم إلقاء القبض على المواطن المتهم عقب ظهوره بمقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجَه فيه اتهامات إلى المؤسسة الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تقدم فيها، زاعما أنها تعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، إن ”الجهات الأمنية قبضت على المواطن بعد بثه مقطع الفيديو، وتبين أنه في العقد الرابع من العمر“.

وأضاف السحيباني، في بيان بثه حساب الأمن العام السعودي على تويتر، إنه ”تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة“.

شرطة منطقة القصيم: القبض على مواطن بعد بثّه مقطعاً مصوراً يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى pic.twitter.com/bJcsMAEApS — الأمن العام (@security_gov) August 26, 2021

وبثت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في ”سناب شات“ جزءا من المقطع المعني، بعد تغطية وجه المواطن المتهم.

لكن عبد الله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية، قال إن المواطن المتهم هو أحد مشاهير ”سناب شات“ في المملكة.

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🎥 القبض على أحد مشاهير #السناب في القصيم بعد نشر فيديو يتهم فيه احدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى وعدم جدوى العلاج.

🏷 التفاصيل ⬇️ pic.twitter.com/YhO2Vdmlhf — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 26, 2021

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى في المملكة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

ويأتي ضبط المواطن المسيء، عقب يوم من إلقاء شرطة منطقة الرياض القبض على مشهورة مواقع التواصل مشاعل القحطاني، بعد إساءتها إلى رجل أمن، وفق ما وثقته بمقطع فيديو تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط القحطاني، بعد تلفظها بـ“ألفاظ مسيئة“ على رجل أمن، في محاولة لمنعه من مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.