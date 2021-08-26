الكويت.. إحالة شركة عقارية إلى المحكمة بتهمة "الاحتيال وغسيل أموال"

أحالت النيابة العامة في الكويت، القائمين على شركة عقارية منظمة للمعارض إلى المحكمة بتهمة ”غسيل أموال، والنصب والاحتيال بمشاريع وهمية في منطقة الخيران ومصر“.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية على موقع ”تويتر“، فإن الشركة المتهمة والمحالة للمحاكمة ”هي شريك لوزارة التجارة بالرقابة على الشركات المشاركة بالمعارض العقارية“.

وتشهد الكويت منذُ نحو عام حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد، وغسيل أموال، ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة خلال فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة، وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وتعد قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي، الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية لهذه العمليات، التي تقدر بملايين الدولارات.

وقبل عدة أيام، ووفقًا لتقارير محلية، نظرت محكمة الجنايات بقضية نائب سابق متهم بغسيل أموال بقيمة 257 مليون دينار (855 مليون دولار) تحصّل عليها من عملية ”نصب عقاري“، وقررت تأجيل القضية حتى الـ31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للاطلاع.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة النائب وصرافين من الجنسية الإيرانية متهمين جميعًا بتهريب جزء من المبلغ الذي تحصّلوا عليه من نصب عقاري في مشاريع وهمية، وغسيل أموال إلى خارج الكويت.

ولم يتم الكشف عن هوية النائب السابق المتهم في القضية، في حين أفادت حسابات بأن المتهم هو النائب السابق (دعيج الجري)، الذي فاز بعضوية مجلس الأمة الكويتي العام 1985، إلا أنه لم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة تلك المعلومة.

ووفقًا لتقارير محلية سابقة، ”فإن النائب السابق واجه قضايا أخرى بتهمة النصب والاحتيال ببيع عقارات وهمية، ودخل السجن سابقًا بسبب إحدى هذه القضايا، وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية“.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميًا بالنصب العقاري، والاحتيال، وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وقبلها بأسابيع، قضت محكمة الجنايات بسجن مواطن، ووافد مصري 10 أعوام، بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.

وألزمت المحكمة المتهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصادرة الأموال والعقارات.