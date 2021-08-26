مصرع أردني أشعل النار بنفسه وقفز من فوق "الجسور العشرة" في عمّان

أقدم مواطن أردني، اليوم الخميس، على الانتحار بعدما قام بإضرام النار بنفسه والقفز من أعلى ”الجسور العشرة“ في العاصمة عمّان، مما أدى إلى وفاته.

ووثّق شهود عيان مقطع فيديو يظهر لحظة إشعال المواطن الأردني النار بنفسه، فيما يظهر المقطع وجود مركبات الإطفاء، لكنها لم تستطع إنقاذ حياته وما لبث أن فارق الحياة.

وفاة أربعيني أحرق نفسه ومن ثم قفز من أعلى الجسور العشرة في عمّان https://t.co/so2aA8HoMi #الغد #الأردن pic.twitter.com/6svd5mV4p9 — جريدة الغد (@AlghadNews) August 26, 2021

ونقل موقع ”عمون“ المحلي عن مصدر أمني قوله إن مواطنًا ”توفي، ظهر اليوم الخميس، إثر سقوطه من فوق الجسور العشرة شرق العاصمة عمّان“.

وأوضح المصدر أن“ بلاغًا ورد، ظهر اليوم الخميس يفيد بسقوط شخص أربعيني من فوق الجسور العشرة، ومالبث أن فارق الحياة“، مبينًا أنه تم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وتفاعل ناشطون ومدوّنون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة انتحار الأربعيني، فيما استهجنوا نشر اللحظات التي تظهر إشعال الشخص النار بنفسه.

ويعد مَعْلَم ”الجسور العشرة“ جسرًا قوسيًا أثريًا ذا 10 قناطر، ويعود تاريخه إلى الحقبة العثمانية في الأردن، ويقع في منطقة القويسمة بوادي الرمم، جنوب شرق مدينة عمّان.

والمَعْلَم ”أنشأه الأتراك، العام 1908، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ليمر عبره الخط الحديدي الحجازي الذي ربط دمشق بالمدينة المنورة مرورًا بالمدن الأردنية، ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الجسور العشرة سوى تعبيد الطريق أسفلها“.

وعادة ما تشهد العاصمة الأردنية حالات ومحاولات انتحار من أعلى جسر عبدون، فيما تعلن القوات الأمنية بشكل متكرر التعامل مع مثل تلك هذه الحالات.

يذكر أن الأردن يعاني أزمة مالية تسببت برفع نسب الفقر والبطالة، فيما فاقمت جائحة كورونا التي ضربت البلاد بموجتين عنيفتين، الأزمة الاقتصادية، ورفعت نسب الفقر والبطالة، خاصة بين صفوف الشباب.