مشادة كلامية بين عاملين تتحول لجريمة شروع بالقتل في دبي

قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بدولة الإمارات، بحبس عامل آسيوي يعمل بشركة مقاولات، عامين وتغريمه 5 آلاف درهم (1360 دولارا) إثر إدانته بالشروع بقتل زميله داخل سكن عمال الشركة التي يعملان بها.

كما قضت المحكمة بإبعاد العامل عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، ليُعتبر حكم الاستئناف مؤيدا لحكم محكمة أول درجة في الحادثة التي بدأت قبل أكثر من عام.

وكشفت صحيفة ”الخليج“ المحلية عن تفاصيل الحادثة التي دارت أحداثها في نيسان/ أبريل عام 2020، حيث تقدم أحد العاملين بشركة المقاولات ببلاغ يفيد بتعرض أحد زملائه لاعتداء بسكين من قبل عامل آخر.

وأفاد المبلِغ حينذاك ”بأن العامل الجاني حضر إلى غرفته وكان يحمل بيده سكينا صغيرة الحجم، وأخبره بأنه اعتدى على زميله المجني عليه، وكان يلوم نفسه على ما بدر منه من تصرف تجاه المجني عليه“.

وأوضح المبلِغ ”أن الجاني أخبره بأنه نفذ جريمته بسبب خلاف سابق بينهما تطور إلى مشادة كلامية، حيث وجّه إلى المجني عليه طعنة بالجانب الأيسر من البطن بواسطة السكين التي كانت بحوزته“.

وتم حينذاك نقل المجني عليه إلى المستشفى عقب استدعاء سيارة الإسعاف والقبض على العامل الجاني.

والشروع في ارتكاب الجريمة هو ”السلوك غير المكتمل من الجاني للنتيجة التي يسعى لبلوغها، متى كان عدم التحقق راجعا إلى سبب غير إرادي“.

وقد عرّفت المادة الـ(34) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2015 بأن ”الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها“.

وقد نصت المادة الـ(35) من القانون ذاته بالعقوبات المقررة لجريمة الشروع في ارتكاب الجناية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام، السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة، أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

وتنظر النيابة العامة في الإمارات، التي يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته سواء أكان مواطنا أم وافدا.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أدانت قبل أسابيع عامل بناء آسيويا وقضت بسجنه 3 سنوات، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، إثر إدانته بالشروع بقتل زميله عمدا بسبب إجراءات متعلقة بالعمل، وعدم حجزه تذكرة سفر له.