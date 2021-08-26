الكويت.. العثور على لبناني وباكستاني متوفيَين في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت على جثتين تعود إحداهما إلى مقيم من الجنسية اللبنانية والأخرى لمقيم من الجنسية الباكستانية، وقد توفيا في ظروف وُصفت بالغامضة.

ووفق ما نشرته صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد أكدت أنه تم العثور على الجثتين في إحدى الشقق في منطقة جليب الشيوخ، بعد وفاة في ظروف غامضة.

وبحسب الصحيفة تمت إحالة الجثتين إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

فيما ذكر حساب ”خبر عاجل“ المحلي في تفاصيل مغايرة، أنه عثر على جثة لبناني، يبلغ من العمر 18 عاما، وآخر باكستاني، يبلغ من العمر 38 عاما، جثتين داخل سيارة في كراج حدادة.

وأضاف الحساب أنه ”من المرجح وفاة المقيمين جراء اختناق من غاز المكيف أو تسمم من مواد مسكرة“، مشيرا إلى أنه ”عثر عليهما متوفيين عاريين، وبحوزتهما مواد مسكرة وحبوب منشطة في جليب الشيوخ“.

وفي سياق آخر، ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي أنه تم العثور على مواطن متوفى داخل شقته في منطقة سلوى.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من شقيق المواطن، أفاد فيه أنه بعد توقف شقيقه عن التواصل مع أسرته عدة أيام، أقدم على كسر باب الشقة مع الحارس، ليكتشف وفاته.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة وأسبابها، فيما أفادت تحقيقات أولية بأن ”شبهة جنائية وراء وفاة المواطن“.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللها جرائم قتل واعتداء عنيف، ومن أبرزها جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى.

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد بلغت قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة خلال عام 2020، 74 قضية، وتصدرت محافظة الأحمدي النسبة الأعلى من هذه القضايا.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ مؤخراً، نقلاً عن مصادر أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة ”أن الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.

ونوهت إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلاً، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان“.