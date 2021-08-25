ضبط امرأة سعودية تلفظت بألفاظ مسيئة على رجل أمن

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق امرأة ألقت القبض عليها، بعدما تلفظت بألفاظ مسيئة على رجل أمن.

وأوضح أن المرأة، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، هي مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فإن المرأة حاولت منع رجل الأمن من مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة حائل في السعودية القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بكورونا.

وكانت الشرطة السعودية ألقت القبض في 4 آب/ اغسطس على مواطن جاهر بمخالفة الإجراءات الخاصة بكورونا.

وقال المتحدث باسم الشرطة النقيب طارق النصار: ”تم تحديد هوية المصاب والمصور الناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان سعوديان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة“.

وأضاف أن ”العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا“.

وتابع: ”عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت بحق أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه“.

وأشار إلى أن ”تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما“.

وتفرض السعودية عقوبة على الأفراد المخالفين لإجراءات كورونا بـ 1000 ريال، وتضاعف العقوبة لتصل إلى 100 ألف ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ“عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، والامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك“، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.