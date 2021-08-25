سلطنة عمان.. "الاستئناف" تقضي بإعدام قاتل مواطن في ولاية السويق

قضت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بإعدام قاتل شاب في ولاية السويق في جريمة تعود إلى عام 2019.

وأعلن المحامي تركي المعمري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن ”محكمة الاستئناف في ولاية صحار قضت بإعدام القاتل في قضية قتل شاب وقعت في مطلع عام 2019 في ولاية السويق“.

وكتب في تغريدته، التي وجه من خلالها شكره للقضاء العماني: ”القضاء العماني العادل يقضي اليوم بمحكمة الاستئناف بـ #صحار بإعدام القاتل في قضية قتل شاب وقعت في بداية 2019م بولاية #السويق تحية إجلال وإكبار لـ #القضاء_العماني_الشامخ“.

ولم يكشف المحامي عن المزيد من التفاصيل بشأن القضية وحيثياتها ودافع الجريمة، إلا أن متابعين ذكروا – في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن القضية تعود لشاب مواطن من الصويريج في ولاية سمائل.

وذكر متابعون في المعلومات التي أوردوها أن ”الشاب قتل طمعا في أمواله بعد أن خدعه المتهم، الذي أوحى له أنه سيوصله إلى صلالة، لكنه قتله ودفنه في الصحراء“، فيما قال أحدهم أن ”ذوي الشاب لم يعرفوا بالجريمة إلا بعد عدة أيام حين وردهم اتصال من الشركة التي يعمل فيها المجني عليه لإبلاغهم بتغيبه عن العمل مدة عشرة أيام، حيث قاموا آنذاك بإبلاغ الجهات الأمنية“.

وفي بيان لشرطة عمان السلطانية يعود إلى مارس /آذار من عام 2019، أكدت فيه أنها حددت هوية الجناة في قضية مقتل شاب في سمائل في جريمة وقعت في فبراير /شباط من عام 2019.

إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وبالتعاون مع إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة الداخلية تتمكن من تحديد هوية الجناة في واقعة قتل مواطن عماني في ولاية سمائل شهر فبراير الماضي.

والقضية قيد الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 6, 2019

فيما لم يحدد المحامي المعمري في عرضه للحكم، فيما إذا كانت القضية تتعلق بمقتول سمائل.

وتشير المادة (302) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية، من سبق الإصرار، أو الترصد، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، وإذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة، وإذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما، وإذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، إضافة إذا كان دافع القتل سبب دنيء، وإذا كان على شخصين أو أكثر.

فيما تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.