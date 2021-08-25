فتح تحقيق في شبهات فساد وأصحاب "فكر ضال" في إدارة تعليم بالسعودية

باشرت جهات رقابية في المملكة العربية السعودية تحريها لشبهات فساد متنوعة في إدارة تعليم بمنطقة جنوبية، تتعلق بتكليف قيادات، وإنهاء عمل موظفين، وعدم اتخاذ إجراءات ضد معلمين يحملون أفكارا ضالة، ونقل مصروفات من بنود بطرق مخالفة، وصرف رواتب غير مستحقة، إلى جانب عدم تنفيذ أوامر وتوجيهات، وإنفاذ قرارات مالية بتوجيه شفوي، واستئجار مبان مدرسية متهالكة تخالف تقرير الدفاع المدني، واستغلال المركبات الحكومية.

ووفق ما كشفته صحيفة ”الوطن“ السعودية، فإن من شبهات الفساد التي تتعلق بإدارة التعليم عدم اتخاذها إجراءات ضد متورطين بقضية ”فكر ضال“، رغم صدور حكم شرعي بحق ”معلمين“، ثبت في حقهم تهمة ”الفكر الضال“، إذ تم ندب بعضهم إلى مدارس أخرى داخل نطاقهم التعليمي، عدا واحد تم نقله إلى خارج المنطقة، وهو ما يخالف القرارات الصادرة في القضية.

كما تم اتهام أحد القياديين باستغلال نفوذه، حيث سعى لإصدار قرار بتفريغ موظفة (قريبة له) لما يقارب 14 عاما، لإكمال دراساتها في منطقة أخرى مع بقاء مقعدها محجوزا، وهو ما يخالف اللوائح والأنظمة الحكومية.

واستغل قيادي آخر نفوذه في نقل مصروفات مالية من بند إلى آخر بطريقة مخالفة، وتوجيهه أحد الموظفين بإعادة صرفها للقيادي نفسه تحت مسمى ”استحقاق انتداب ودورات خارجية“، كما رشح القيادي نفسه للتدريس في فرع للجامعة الواقعة ضمن نطاق إدارة التعليم المذكورة، وذلك في أيام عمل رسمية، وغيّر مسمى مؤهلاته الأكاديمية إلى ماجستير ودكتوراه على الرغم من عدم تمكنه من هذه المؤهلات.

وأدى الإهمال في إدارة التعليم المعنية إلى صرف ما يقارب مليون ريال (270,000 دولار) لمعلمة متقاعدة منذ سنوات، وغياب تدقيق الرواتب، ووجود شبهة في استمرار صرف راتبها دون وجود أي تدخل رسمي.

وكشفت التحريات قيام قياديين باستخدام سيارات حكومية خارج وقت الدوام الرسمي، وتسلمهما بدل ”النقل الشهري“، وتعبئتهما المحروقات بفواتير من الإدارة، وتسجيلها بأسماء موظفين آخرين في الإدارة، للتضليل وتمرير مصالحهما.

كما نقل قيادي أحد الموظفين وكلفه على الرغم من ثبوت قضية أخلاقية ضده، حيث أبقاه على رأس العمل، ونقله من إدارة إلى أخرى، وتغافل عن القضية المرفوعة ضده إلى أن يحين موعد تقاعده.

وتبين قيام أحد القياديين بممارسة التدليس والتضليل من خلال تمرير مسوغات ترشيح دون تدقيق أو معاينة لمصلحة أحد الموظفين، وإثبات ذلك في محضر تحقيق، مما نتج عنه فصل موظف بعد 4 أشهر من تعيينه، وإصدار عقوبة تأديبية من الإدارة نفسها بشأن القيادي الذي مرر المسوغات، لكنه بقي في مكانه الوظيفي.

ومن بين القضايا اتهام عدد من القياديين بتحويل أموال الطلاب المخصصة للميزانية التشغيلية، والصرف على نشاط الطلاب والمستلزمات التعليمية، وصرفها على تأهيل وصيانة مبنى مدرسي، وهو ما واكبه رفع مدير المدرسة عدة خطابات، تشدد على أن ميزانية المدرسة تصرف في أوجه الصرف المحددة، كما تمت إعادة الطلاب للدراسة بالمبنى دون قرار رسمي، وتكليف مؤسسة صيانة بأعمال أخرى خارج العقد المبرم معها.

ومن التجاوزات، استئجار مبنى متهالك، ليكون مدرسة للبنات في المرة الأولى، وإعادة استئجاره عامين آخرين بقيمه مضاعفة، على الرغم من وجود تقرير من الدفاع المدني يؤكد خلو المبنى من اشتراطات الأمن والسلامة، بينما تمت في العقد كتابة أن المبنى مكتمل الاشتراطات.

كما انتزع أحد القياديين (مدير مكتب فرعي) صلاحيات الشؤون المدرسية والصيانة والأجور، ورفع بطلب تجديد عقد استئجار مبنى مدرسي، وعدم تسليم مديرة المدرسة المستحقات المالية، كي تقوم بعمل اللازم فيه، ليتسع للطالبات، مما أدى إلى تدريس الطالبات بفصول إضافية في حوش المدرسة، إضافة إلى مضايقة المديرة في عملها، بعد لجوئها إلى الشكوى لوزير التعليم.

وتسبب الإهمال كذلك بعدم متابعة أعمال مقاول منفذ لمشروع مدرسي للبنين، وقيام أحد القياديين بالدفع مباشرة لأحد عمال الورش، لعمل أبواب دورات المياه التي تركها المقاول المسؤول عن عمليات الصيانة في المدرسة نفسها.

كما تم تكليف موظف ثبتت في حقه مخالفة مالية، وعليه عقوبة حسم 15 يوما من راتبه، لتورطه في صرف مبالغ مالية بطرق غير مستحقة، بقيادة أهم قسم في الإدارة، على الرغم من ثبوت قضايا ضده، وذلك من قِبل لجنة مشكلة من عدة جهات، وصدور توجيه وزير التعليم بالتحقيق ومحاسبة المتسببين.

وتجاهلت إدارة التعليم المتهمة بالشبهات كذلك دورها في عملية التزوير التي تمت داخل أروقتها بإزالة اسم موظف من البيان النهائي لأسماء الموظفين المستحقين للتكريم من قِبل أمير المنطقة نظير عملهم في مبادرة نوعية خلال موسم صيفي بشكل متعمد، واستبدال آخر لم يشارك، على الرغم من وجود الموظف طيلة أيام المبادرة، ومشاركته فيها مع إثبات وجوده بالصوت والصورة والتوقيع، وإلقائه كلمة في حفل المبادرة الختامي.