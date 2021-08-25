السعودية.. القبض على مقيم يمني أساء لأبنائه في مقطع فيديو

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، وجّه إساءات عبر مقطع فيديو متداول لأبنائه.

ونقل الأمن العام في المملكة في بيان رسمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عن لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنّ الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخص بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه pic.twitter.com/B9ANshsXZx — الأمن العام (@security_gov) August 25, 2021

وأضاف البيان، أن ”إجراءات الاستدلال الأولية، أشارت إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من عمره، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.

فيما لم يتم الكشف عن محتوى الفيديو وما تضمنه من إساءات، والأسباب التي دفعت المقيم المتهم للإساءة إلى أبنائه.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

ووفق القانون في المملكة العربية السعودية والخاص بنظام مكافحة جرائم المعلومات فإن عقوبة القذف الإلكتروني، الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية، بالإضافة إلى ذلك يتم فرض عقوبة وبغرامة مالية والتي تقدر بحد أقصى بمبلغ ثلاثة ملايين ريال (810,000 دولار)، ويمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين، أو هاتين العقوبتين مجتمعتين أيضا في آن واحد.

فيما تقدر عقوبة التلفظ على شخص وفق ما يراه القاضي، حيث أن المحكمة الجزائية هي المحكمة المتخصصة في قضايا السب والقذف ويجب على المدعي العام لضرورة المطالبة بالحق العام وصاحب الدعوى هو المدعي الخاص الذي يحق له أن يطالب بحقه والتعويض عما لحق به من أضرار، والقاضي هنا يفرض عقوبة تقديرية.