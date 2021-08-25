الكويت.. مشاجرة دامية بدأت بديوانية وانتهت بأروقة أحد المستشفيات

شهدت محافظة الجهراء الكويتية، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، مشاجرة دامية بين عدد من الشبان، بدأت داخل إحدى الديوانيات واستُكملت وانتهت أمام غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء التي نُقل إليها المصابين الذين تعرضوا لإصابات بليغة.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة ”الراي“ المحلية عن تفاصيل المشاجرة منذ بدايتها، حيث وقعت داخل إحدى الديوانيات بين مجموعة من الشبان استخدموا الأسلحة البيضاء بعد أن تهجم أحدهم على آخر، وتعرض البعض لطعنات عدة، الأمر الذي استدعى إسعافهم إلى المستشفى، وإيداع البعض العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة.

وقالت المصادر ”إن المتشاجرين لم يلتفتوا لقوة أمن المستشفى وخصوصية المرضى، واستكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركزة من دون تدخل أحد من أمن المستشفى، وقاموا بتكسير بعض الكراسي الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين“.

وأوضحت المصادر ”أن رجال أمن الجهراء سيطروا على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في مستشفى الجهراء، كما أنه جارٍ متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركزة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

وتأتي هذه المشاجرة عقب يوم من وقوع جريمة القتل المروعة في محافظة الأحمدي، والتي راح ضحيتها سيدة في الـ 68 من عمرها، فارقت الحياة بعد أن أقدم زوج ابنتها على ملاحقتها هي وزوجته وأطلق عليهم أعيرة نارية من كلاشنكوف أصابت 3 رصاصات ظهرها.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70 % منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللها جرائم قتل واعتداء عنيف، بعضها وقع بأماكن عامة وبعضها داخل ديوانيات.

ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى في نيسان/ إبريل الماضي، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في حزيران/ يونيو الماضي على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته في جريمة مزدوجة.

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد بلغ عدد قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة خلال عام 2020، 74 قضية، وتصدرت محافظة الأحمدي النسبة العليا بهذه القضايا.