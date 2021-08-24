الأردن.. إحالة قضية الاعتداء على مستثمر من قبل "فارضي الإتاوات" إلى "أمن الدولة"

أحالت الجهات الأمنية ملف قضية الاعتداء على مستثمر في مدينة السلط، في الأردن، إلى النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وصرّح الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أن إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة؛ جاء نظرا لدخولها ضمن اختصاصها.

وأكد العقيد السرطاوي أنّ النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي أوعز لمدعي محكمة أمن الدولة العام مباشرة التحقيقات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الاعتداء وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

وكان مقطع فيديو متداول قبل نحو أسبوعين أظهر أشخاصا يترجلون من مركبة في إحدى المناطق، ثم يشتبكون بالأيدي مع أحد الأشخاص، ليزداد عدد الأشخاص المتورطين في شجار على ما يبدو، وتم تبادل الضرب بالعصي، قبل أن يغادر أطراف الشجار في مركبتين.

وسبق أن كشف شقيق المجني عليه في وقت سابق ملابسات الواقعة، حيث أكد تعرض شقيقه ووالده لاعتداء من قبل ما أسماهم بـ“فارضي الإتاوات“، حيث قال إن ”شقيقه ووالده يعملان كمستثمرين داخل مشروع هندسي في المنطقة الصناعية في السلط، وتلقوا إنذارات أكثر من مرة من قبل (فارضي الإتاوات) بأن عليهم أن يدفعوا لهم بدل وجودهم في المكان“.

وأضاف شقيق المجني عليه: ”أحدهم اتصل مع شقيقي وهدّده أنه سيعمل لديه رغما عنه وبمرتب 700 دينار (987 دولارا)، ويبدو أن شقيقي رفض هذا العرض، ليقوم ”فارض الإتاوات“ بالاعتداء على شقيقي وبرفقته صديق له، حيث أحدثوا جرحا في وجهه بطول 12 سم، باستخدام ”شفرات عمليات“ وكذلك في رقبته، واحتاج إلى 3 قطب، كما وجهوا له ضربة على وجهه، وتسببوا بانتفاخ في كتفه؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى، إضافة إلى الاعتداء على والدي الذي يعمل مع شقيقي في نفس المشروع“.

وكان قد طالب وزير الداخلية بالتدخل الفوري، مناشدا رفع الظلم عن شقيقه (المجني عليه)، حيث كان ”ذنبه الوحيد سعيه للاستثمار في بلده، ولم يقترف خطأ ولم يؤذ أحدا“، وفق أقواله.

وتابع شقيق المجني عليه أن المعتدين قدموا شكوى كيدية بحق شقيقه، حيث أحضر المعتدي المعني تقريرا طبيا بأنه تم الاعتداء عليه من قبل شقيقه، حيث تم تقييد شقيقه الراقد في المستشفى بأصفاد.