الكويت.. أمن الدولة يفرج عن العسكري صالح الرشيدي

أفرج جهاز أمن الدولة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن العسكري صالح الرشيدي بعد احتجازه عدة أيام، على خلفية تقديمه بلاغا عن تهمة فساد في وزارة الداخلية، بحسب ما ذكره نواب وناشطون حينذاك.

وأكد النائب في مجلس الأمة محمد الراجحي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، خروج صالح الرشيدي من أمن الدولة، في تغريدة انتقد فيها واقعة احتجازه ”الحمد لله على خروج صالح الرشيدي من أمن الدولة بعد احتجازه عدة أيام تعسفا صراع القيادات لا يتحمله المواطنون وكرامات الناس محفوظة وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام الحمد لله على سلامتك يا بو يوسف وقرة عين أهلك“.

شارك نواب كويتيون ونخب من ضمنهم نواب سابقون وحقوقيون ونشطاء سياسيون، مساء السبت، في اعتصام احتجاجي وتضامني مع العسكري صالح الرشيدي المحتجز لدى جهاز أمن الدولة منذ أيام للمطالبة بالإفراج عنه وكشف ملابسات وأسباب احتجازه.

وقبل يومين، شارك نواب ونشطاء في اعتصام، طالبوا فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مصير العسكري الرشيدي الذي قيل ”بأنه اختفى منذ قرابة أسبوع، قبل أن يتم التأكد من أنه محتجز لدى جهاز أمن الدولة بسبب تقديمه بلاغا عن تهمة فساد في وزارة الداخلية“.

وبحسب تقارير محلية، فإن العسكري الرشيدي ”محتجز لدى أمن الدولة منذ يوم السبت الماضي، بناء على شكوى خطية للوزير من قبل قيادي في الوزارة إثر قيامه (الرشيدي) بتصوير مصبغة لغسيل الملابس للتحري عن شبهة انتفاع القيادي المذكور من وراء هذه المصبغة“.

وذكرت زوجة الرشيدي بحديث سابق لصحيفة ”الراي“ المحلية، ”أن زوجها قام بتصوير المصبغة بناءً على تكليف من وكيل وزارة الداخلية عصام النهام، الذي كان تلقى شكوى شفهية ومعلومات عن شبهة انتفاع القيادي“.

وأوضحت ”أنه قام بتسليم الوكيل المعلومات وصورة عن المصبغة التي صوّرها بسبب شبهة الانتفاع، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة“، لافتة إلى ”أنه لم يقم بنشر الصورة في أي حساب أو وسيلة إعلامية وليس له أي علاقة بانتشارها“.

وتعقيبا على قضية احتجاز الرشيدي، وجه النائب محمد الراجحي خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية رسالة لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال فيها ”صالح عسكري يعمل في مكتب وكيل الداخلية، وإذا كان هناك أي تحقيق معه في أمر معين، فهناك طرق قانونية يتم التحقيق من خلالها، سواء إدارة الرقابة والتفتيش أو إدارة المحاكمات العسكرية، بمعنى أن حجز المواطن صالح الرشيدي مرفوض“.

ولوح الراجحي باستجواب وزير الداخلية إذا لم يتم إطلاق سراح العسكري الرشيدي خلال الساعات المقبلة.

وأيد أكثر من نائب في مجلس الأمة توجه الراجحي لاستجواب وزير الداخلية، معتبرين أن ما تم بحق العسكري هو ”تعسف من وزارة الداخلية“.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم وإخفاء أسمائهم ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.