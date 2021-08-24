الكويت.. العثور على مركبة "قاتل حماته بكلاشنكوف"

عثرت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، على مركبة مواطن أقدم على قتل عمته (وهي حماته كذلك) بسلاح ناري، أثناء مطاردتها هي وابنتها، كما تمكنت من العثور على ”كلاشنكوف“.

وبحسب ما كشفه مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد توصلت التحريات بشأن الجريمة، التي وقعت أمس الاثنين، في إسطبلات الأحمدي، إلى مركبة القاتل، إذ عثر عليها صباح اليوم الثلاثاء في بر الوفرة، مفتوحة الأبواب، فيما لا تزل عمليات التمشيط جارية للقبض على الجاني.

وأكد أنه تم رصد طلقات على زجاج المركبة الأمامي والخلفي.

وكشف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القاتل يحمل فكرا متطرفا، وسبق أن تم استدعاؤه للتحقيق من قِبل جهاز أمن الدولة.

وأضاف أن ”القاتل أوقف زوجته وحماته بعد مطاردته لهما في مدينة صباح الأحمد السكنية، وأخرج كلاشنكوف وأطلق منه عدة أعيرة نارية، أصابت والدة زوجته“.

وكان مواطن، يبلغ من العمر 47 عاما، أقدم أمس الاثنين على قتل عمّته، البالغة من العمر 68 عاما، بـ3 رصاصات أصابت ظهرها، حين كانت على متن سيارة بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الأحمدي.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، بضع مشاجرات تخللها جرائم قتل واعتداء عنيف، ومن أبرزها جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته في جريمة مزدوجة.

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد بلغ عدد قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة خلال عام 2020، 74 قضية، وتصدرت محافظة الأحمدي النسبة العليا بهذه القضايا.

وتعمل السلطات الأمنية في الكويت على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء أكانوا مواطنين أم وافدين، تصل العقوبات بحقهم أحيانا إلى الإبعاد.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 في المئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.