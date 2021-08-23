القبض على عصابة "بطاقات المساج" في أبوظبي

ألقت الجهات الأمنية في أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، القبض على عصابات من جنسيات آسيوية، تستدرج الضحايا عبر بطاقات ”المساج“.

ووفق ما نشرته شرطة أبوظبي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أن قسم ”المرصاد التابع لإدارة الدوريات ‎الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين في الإمارة، تمكن من ضبط ثلاث مطابع تقوم بطباعة بطاقات المساج في أبوظبي ومدينة العين“.

كما ألقت القبض على عدد من الأفراد الآسيويين، الذين يديرونها، حيث قاموا بطباعة مئة ألف بطاقة ”مساج“، بهدف استدراج الضحايا ”تحت ستار إجراء المساج“ في أماكن غير مرخصة.

وأضافت في بيانها أن رجال الأمن كانوا قد تلقوا معلومات أولية عن مصادر البطاقات المشبوهة، وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة، ليتم القبض على أفراد العصابة وتحريز مطبعة البطاقات.

فيما تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ووجه اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي الشكر للشركاء على التعاون والتنسيق، مما أسهم في ضبط التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وحث الجمهور على الإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة.

وتشن الجهات الأمنية حملات متواصلة باستمرار على مداهمة أوكار محال ”المساج“ المخالفة، التي تزعج الأفراد بنشر إعلاناتها بشكل مستمر على نوافذ مركباتهم، أو أمام محل إقاماتهم أو في الأماكن العامة.

وعادة ما يستخدم مروجو هذه البطاقات، الإعلان عن جلسات تدليك، لاصطياد ضحاياهم بواسطة صور ”مفبركة“ لفتيات من جنسيات أوروبية، وذلك كستار لأعمال غير قانونية، بهدف الاحتيال على ضحاياهم بعد الاعتداء عليهم، وسرقتهم، وابتزازهم في شقق ”مشبوهة“، بحسب ما نوهت إليه شرطة أبوظبي سابقا.