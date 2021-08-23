محاكمة كويتية لنشرها صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء عبر "سناب شات"

قضت إحدى محاكم دولة الكويت بسجن مواطنة لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار)؛ لنشرها صورا ومقاطع فيديو ”خادشة للحياء“ عبر تطبيق ”سناب شات“.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ حكم السجن بحق المواطنة المتهمة بنشر المقاطع الخادشة للآداب العامة بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1600 دولار)، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أخبار الأمن والقضاء.

وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.

وشن قطاع الأمن الجنائي، خلال الأشهر الماضية، حملة ضد كل من ينشر صورا ومقاطع مخلة بالآداب وخادشة للحياء ومنهم مشاهير، وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتم إثر هذه الحملة ضبط عدد من المشاهير، حيث تم حجز بعضهم وإبعاد آخرين ومنهم الفاشينيستا اللبنانية سازديل والفاشنيستا الإيرانية شيرين بهمن، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بشهاب ملح إنستغرام، والفنان الباكستاني فرحان العلي.

ويخوِل القانون الكويتي وزير الداخلية إبعاد أي وافد عن البلاد في حال ارتكب مخالفات، وهو ما يُعرف بـ ”الإبعاد الإداري“ الذي يواجه انتقادات دائمة من قبل مواطنين وحقوقيين.

وقبل أقل من أسبوعين، أحالت وزارة الداخلية الكويتية عسكريا يعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة عقب إصدار قرار بوقفه عن العمل، للتحقيق معه بسبب نشره مقطع فيديو ”خادش للحياء“ برفقة فتاة عبر تطبيق ”سناب شات“.

وتم إحالة العسكري والفتاة التي كانت برفقته عقب استدعائه من قبل قطاع الأمن الجنائي بعد رصد المقطع، إلى النيابة العامة بتهم ”إساءة استعمال الهاتف وإتيان فعل فاضح وخدش الحياء العام“، عقب اعترافه بتصوير ونشر المقطع.

وفي تموز/ يوليو الماضي، ضبط قطاع الأمن الجنائي شابين وفتاتين (جميعهم أحداث) وأحالهم إلى النيابة العامة عقب ظهورهم بمقطع فيديو وُصف بالمخالف للآداب العامة، حيث قاموا بنشره عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويثير نشر المقاطع والصور التي يتم تصنيفها بأنها ”خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة“، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي الذي يطالب مواطنوه على الدوام بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وتطبيق القوانين عليه.

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد تولت النيابة العامة خلال عام 2020، 1782 قضية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، أدين فيها 543 متهما بأحكام متنوعة بين الغرامة المالية والحبس.