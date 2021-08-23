سلطنة عمان.. القبض على عصابة تعيد تصنيع المخدرات بطرق مستحدثة

ألقت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي دأب على تهريب المخدرات وإعادة تصنيعها داخل السلطنة.

وبحسب ما أوردته شبكة ”أخبار عُمان“ المحلية على حسابها في تطبيق ”إنستغرام“، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شبكة أفرادها من جنسيات آسيوية لتهريب المخدرات وإعادة تصنيعها، حيث أسفرت عملية التتبع والمراقبة عن الوصول إلى أحد الأماكن، التي تستخدمها العصابة لتصنيع المواد المخدرة بأساليب مستحدثة.

وتم العثور على أكثر من 40 كيلوجراما من المخدرات بحوزة العصابة، فيما لا تزال القضية قيد الإجراءات.

فيما لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن عدد أفراد العصابة وملابسات الواقعة.

وسبق أن أحبطت السلطنة عمليات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة قامت بها عصابات عن طريق التسلل عبر البحر والدخول غير الشرعي إلى البلاد، قبل أن يتم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتتصدى الجهات الأمنية لجرائم المخدرات من خلال رصد المهربين والمتاجرين والمروجين، ومداهمة أوكار المتعاطين في كافة أنحاء السلطنة والقبض عليهم سواء كانوا مواطنين أو وافدين، والتعامل مع كافة البلاغات الواردة بهذا الشأن.

وأنشئت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السلطنة بموجب قرار الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (80/2012)، وتقوم شرطة عمان في التصدي لمشكلة المخدرات وفقا لخطة عمل تعمل بناءً على التشخيص للوضع العالمي والإقليمي للمشكلة وما له من تأثير مباشر وغير مباشر على تنامي المشكلة على الوضع المحلي.

وقامت السلطنة انطلاقا مما تتطلبه مكافحة جرائـم المخدرات من تعاون وتنسيق دولي، بعدة إجراءات، منها توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات.

كما قامت بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة لتبادل المعلومـــات حــول عمليـات الاتجــار غير المشروعـة للمخـدرات والمؤثرات العقلية مع الأجهزة النظيرة.

وكذلك تقوم السلطنة بمراقبة عمليات الاستيراد للسلائف الكيميائية عبر نظام Pin Online والذي يتم من خلاله مراقبة عملية الاستيراد للمواد والسلائف الكيميائية التي تستورد للاستخدامات المشروعة في الصناعات المختلفة.