تونس.. رجل يذبح زوجته وابنيه ثم ينتحر

هزت منطقة ”باردو“ ”بالعاصمة تونس مساء الأحد، جريمة بشعة، تمثلت في إقدام عازف في فرقة موسيقية، على ذبح زوجته وابنيه ثم انتحر، ولم ينج من عائلته سوى ابنته التي كانت خارج المنزل، عندما حدثت هذه الجريمة.

واكد عدد من سكان منطقة ”باردو“ وجيران الجاني في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن الجاني كان يعاني اضطرابات نفسية ودخل في سلسلة من الخلافات مع زوجته مؤخرا.

وأشاروا إلى أن حالته النفسية ساءت مؤخرا، بسبب سوء ظروفه المادية وبقائه عاطلا عن العمل لفترة طويلة، منذ بدء الإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة التونسية لمواجهة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن ظاهرة الجريمة تفاقمت مؤخرا في تونس، ويعتبر مراقبون أنها نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت تونس مؤخرا عمليات قتل وطعن في عدد من الأحياء الشعبية، ما دفع علماء الاجتماع إلى التحذير من مخاطر انتشار الجريمة في البلاد.

وتمكنت عناصر الأمن التونسية منذ يومين، من إلقاء القبض على شاب في منطقة سوسة الساحلية، قام بسكب البنزين على والد خطيبته، وأضرم فيه النار وتسبب له بحروق بليغة.

وقام الشاب بإحراق والد خطيبته بعد خلاف معها، وبعد أن أعلمته بأنها قررت فسخ الخطوبة والابتعاد عنه، وهو ما جعله يُقدم على ما فعله للانتقام منها.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، فضّل عدم ذكر اسمه، أن والد خطيبة الشاب أصيب بجروح بليغة، وتم نقله إلى مستشفى محافظة القيروان لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن حالة الرجل وُصفت بالخطيرة، حيث يخضع للعلاج حاليا، إضافة إلى عدد من أفراد العائلة الذين حاولوا إنقاذه، فأصيبوا بحروق.

وشهدت محافظة بن عروس التونسية مؤخرا جريمة بشعة تمثلت في تعمد كهل دهس زوجته بالسيارة، ثم دفنها وهي على قيد الحياة.

ودهس الرجل زوجته، بعد مطاردته لها بسيارته في منطقة المحمدية بمحافظة بن عروس، إثر نشوب خلاف عائلي مع والدته.

وبعد أن قام الكهل بعملية الدهس، وضع زوجته داخل السيارة وتوجه إلى منطقة نائية، حيث دفنها وهي على قيد الحياة، وعاد إلى منزله، ولاحقا رجع إلى المكان نفسه واستخرج جثتها بعد أن نصحه شقيقه بنقلها إلى مستشفى الحروق بمحافظة بن عروس، والادعاء أنها تعرضت لحادث مروري.