الكويت.. تأجيل محاكمة نائب سابق متهم بغسيل أموال وتهريبها خارج البلاد

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، تأجيل النظر بقضية نائب سابق متهم بغسيل أموال بقيمة 257 مليون دينار (855 مليون دولار) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للاطلاع.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة النائب وصرافين متهمين جميعا بتهريب جزء من هذا المبلغ الذي تحصلوا عليه من نصب عقاري في مشاريع وهمية وغسل أموال إلى خارج الكويت، وفقا لحسابات إخبارية محلية تُعنى بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ولم يتم الكشف عن هوية النائب السابق المتهم في القضية، لكن بعض التقارير المحلية قالت إنه ”دعيج الجري“ الذي فاز بعضوية مجلس الأمة 1985، إلا أنه لم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه المعلومة.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن ”النائب السابق واجه قضايا أخرى بتهمة النصب والاحتيال ببيع عقارات وهمية، ودخل السجن سابقا؛ بسبب إحدى هذه القضايا وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية“.

وفي تقارير سابقة لصحيفتي ”القبس“ و ”الراي“ تعود إلى آذار/ مارس 2019، ”فإن محكمة الجنايات واجهت النائب المتهم بالتهم الموجهة إليه من المجني عليهم بالاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية وإيهامهم بوجود مشاريع عقارية وهمية، إلا أنه أنكر التهم“.

وذكرت التقارير ”أن النائب السابق (د،ج) طالب بتوجيه الاتهام إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات آنذاك خالد الروضان“، حيث قال إنه ”يجب توجيه الاتهام للوزير خالد الروضان؛ لأنه من قام بإعطائنا تراخيص بإقامة المعارض للبيع، وأنا دوري وسيط بين البنوك والعميل“.

وأعاد النائب السابق آنذاك سبب أزمة العقارات ونزول أسعارها والذي تسبب له بالمشكلة إلى ”الأزمة الخليجية“، زاعما أن ”هنالك مستثمرين تسلموا الفوائد والصكوك العقارية“.

وتشهد الكويت، منذ نحو عام، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وقبلها بأسابيع، قضت محكمة الجنايات بسجن مواطن ووافد مصري 10 أعوام؛ بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.

وألزمت المحكمة المتهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصادرة الأموال والعقارات.