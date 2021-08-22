ضبط شابة حاولت تهريب مخدرات داخل "كرتونة موز" عبر مطار دبي

أحبطت السلطات المختصة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، محاولة تهريب مخدرات أخفيت داخل كرتونة موز، إلى البلاد.

ووفقا لما نشرته صحيفة ”البيان“ المحلية، يوم الأحد، كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، يوم الأحد، عن محاولة زائرة أفريقية تهريب كمية من المخدرات إلى الدولة عبر إخفائها داخل كرتونة ممتلئة بفاكهة الموز.

وبداية اشتبه المفتشون في مطار دبي، بالكرتونة العائدة للمتهمة، إذ كانت تحتوي على كثافة غير طبيعية، قبل أن يعثروا بداخلها على موز أخفي بينه 4 كيلو غرامات ونصف الكيلو غرام من مخدر القات.

وطالبت النيابة العامة، المحكمة الجزائية، بمعاقبة المتهمة بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وأواخر الشهر الماضي، قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بسجن أفريقية لمدة 10 أعوام، وذلك عقب ضبط مخدرات بحقيبة كانت بحوزتها عند دخولها إلى البلاد.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد، وذلك عقب استماع المحكمة لشهادة مفتشة في جمارك دبي عثرت على المخدرات في الحقيبة.

وينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 14 لعام 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك- تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، كما ويجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم (2,700 دولار).

وبحسب المادة 49 من القانون ذاته، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم (13 ألف دولار) ولا تزيد على مائتي ألف درهم (54 ألف دولار)، كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون“.

وكشفت وزارة الداخلية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كلغ.