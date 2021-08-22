القبض على كويتي تحرش بوافدة أوكرانية وحاول الاعتداء عليها

ألقى رجال الأمن الكويتي في محافظة حولي، القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو أثناء ملاحقته وتحرشه بوافدة أوكرانية في إحدى الطرقات العامة، محاولا الاعتداء عليها.

وتم إلقاء القبض على المواطن، عقب تقديم الأوكرانية بلاغا يفيد بملاحقة الشاب لها فجرا، ودخوله منزلها في منطقة السالمية عنوة محاولا هتك عرضها، قبل أن تستنجد بالحارس ويلوذ الشاب بالفرار.

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ووفقا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، ”فقد تم إلقاء القبض على الشاب المتهم داخل سيارته بعد تزويد الحارس رجال الأمن بمواصفات الشاب وسيارته، وتبين أنه شاب في الـ 26 من العمر“.

وتعرفت الوافدة المشتكية والحارس على المتهم عقب ضبطه، وتم تسجيل قضية هتك عرض بحقه، واحتجازه بأمر من النيابة العامة.

وأكدت الصحيفة المحلية ”أن الشاب المتهم اعترف على أربع قضايا خطف وهتك عرض سابقة قيِدت ضد مجهول، وتم التعرف عليه من قبل المجني عليهنَ“.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو الذي أظهر المتهم أثناء ملاحقته للوافدة الأوكرانية، رغم وجود عدة أشخاص في الشارع، في حين حاولت الوافدة صد الشاب وإبعاده دون نتيجة أو تدخل من المارة.

وتعليقا على الفيديو، قال الناشط الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث، ”إن المتهم من أصحاب السوابق ومتعاطٍ للمخدرات، وقد حاول عقب فشل اعتدائه على الوافدة الأوكرانية بساعتين، هتك عرض مواطنة كويتية إلا أنه لم ينجح، وتم القبض عليه، وتسجيل عدة قضايا بحقه“.

وتعتبر قضية التحرش من أبرز القضايا المثارة في الكويت، وكانت قد حازت في الأشهر الماضية على اهتمام نيابي وشعبي لافت، بعد دعوات للتشهير بالمتحرشين وتشديد العقوبات عليهم؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق نسبة كبيرة من الفتيات والنساء.

وتتباين التحليلات تجاه هذه الظاهرة بين من يعتبر الفتاة هي السبب والدافع للتحرش بها، وبين من يعتبر أن التحرش من ضمن التقاليد المتوارثة، فيما ينفي آخرون نفيا قاطعا ارتباط التحرش بالفتيات، بعد تأكيد سيدات بظروف اجتماعية وتوجهات مختلفة تعرضهنَ للتحرش.

ويُبدي الكويتيون على الدوام غضبهم واستياءهم من حالات التحرش التي تقع في أماكن مختلفة، لاسيما الأسواق، والمجمعات، وبحضور الآباء والأزواج أحيانا، والتي تنتج عنها مشاجرات عنيفة تصل للشروع بالقتل.