العراق.. الإعدام لقاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي

قضت محكمة جنايات كربلاء، الأحد، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام محلية، المتهم حسين جواد، محاطا بعدد من الحراس وهو في طريقه إلى المحاكمة.

واغتيل الخفاجي، في الـ10 من آب/ أغسطس، برصاص حسين جواد، عندما كان يشرف على تنفيذ حملة واسعة، لإزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث نقل إثر ذلك إلى المستشفى، وتوفى هناك.

وقضت محكمة عسكرية، الأربعاء الماضي، بسجن ضابط و9 منتسبين آخرين، لمدة 12 عاما والطرد من الخدمة، جراء ”تخاذلهم“ عن حماية عبير الخفاجي، حيث قتِل أمام أنظار القوات الأمنية.

وأثارت واقعة مقتل الخفاجي، ضجة واسعة في الأوساط الشعبية، واعتبِرت دليلا على قوة الأشخاص المرتبطين بجهات متنفذة، في ظل الأنباء المتداولة عن وجود صلات وثيقة بين المتهم حسين جواد، وائتلاف دولة القانون، الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

كما سلطت حادثة اغتيال الخفاجي الضوء على جرائم القتل والاغتيال، وأعادت المطالبات بالكشف عن المتورطين بمقتل مئات الناشطين خلال الاحتجاجات الشعبية، وكذلك المناوئون لسلطة الفصائل المسلحة.

وعقب حادثة الاغتيال بيوم واحد، وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى مدينة كربلاء، على رأس وفد أمني كبير، وزار عائلة الخفاجي، فيما أطلق حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، والتي ابتدأها الخفاجي، قبل مقتله، فيما تم إحضار قاتل الخفاجي، أمام الكاظمي.

ووجّه الكاظمي، وفق بيان ”بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، واستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون“.

وأكد أن ”مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات“.

وما زالت أغلب المحافظات العراقية، تعيش تداعيات اغتيال الخفاجي، خاصة فيما يتعلق بحملة إزالة التجاوزات في المناطق السكنية، والزراعية، وهي أكبر حملة منذ سنوات.

وتنتشر في العراق ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق سكنية عليها؛ ما يعد مخالفة لقوانين التصميم الأساس للمدن التي تحرص على توفير مساحات خضراء .