أخبرته بنيتها فسخ الخطوبة فأحرق والدها

تمكنت عناصر الأمن التونسية السبت، من إلقاء القبض على شاب في منطقة سوسة الساحلية، قام بسكب البنزين على والد خطيبته، واضرم فيه النار وتسبب له في حروق بليغة.

وقام الشاب باحراق والد خطيبته بعد خلاف معها، وبعد أن أعلمته بأنها قررت فسخ الخطوبة والابتعاد عنه، وهو ما جعله يُقدم على ما فعله للانتقام منها.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ فضّل عدم ذكر اسمه أن والد خطيبة الشاب، أصيب بجروح بليغة، وتم نقله إلى مستشفى محافظة القيروان لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن حالة الرجل وُصفت بالخطيرة، حيث يخضع للعلاج حاليا، إضافة إلى عدد من أفراد العائلة الذين حاولوا إنقاذه، فأصيبوا بحروق.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل أحد أفراد العائلة إلى مستشفى ”الحروق البليغة“ بمحافظة بن عروس، في حين تعتبر الحالة الصحية لباقي أفراد العائلة مستقرة.

والجدير بالذكر أن ظاهرة الجريمة تفاقمت مؤخرا في تونس، ويعتبر مراقبون أنها نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت تونس، مؤخرا عمليات قتل وطعن في عدد من الأحياء الشعبية مما دفع علماء الاجتماع إلى التحذير من مخاطر انتشار الجريمة في البلاد.

وشهدت محافظة بن عروس التونسية مؤخرا جريمة بشعة تمثّلت في تعمد كهل دهس زوجته بالسيارة، ثم دفنها وهي على قيد الحياة.

ودهس الرجل زوجته، بعد مطاردته لها بسيارته في منطقة المحمدية بمحافظة بن عروس، إثر نشوب خلاف عائلي مع والدته.

وبعد أن قام الكهل بعملية الدهس، وضع زوجته داخل السيارة وتوجه إلى منطقة نائية، حيث دفنها وهي على قيد الحياة، وعاد إلى منزله، ولاحقا رجع إلى المكان نفسه واستخرج جثتها بعد أن نصحه شقيقه بنقلها إلى مستشفى الحروق بمحافظة بن عروس، والادعاء أنها تعرضت الي حادث مروري.

وتمكنت الشرطة العدلية بعد التحقيق معه من كشف أمره، واعترف بارتكاب الجريمة وتم توقيفه مباشرة، إضافة لشقيقه.