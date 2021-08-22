بعد مقتل عريس بحفل زفافه.. الخرطوم تحظر إطلاق النار في المناسبات

أصدر والي العاصمة السودانية الخرطوم، أيمن خالد، السبت، مرسوماً حظر بموجبه استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بالخرطوم سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص.

يأتي ذلك بع وفاة العريس الزاكي حسن الزاكي بطلق ناري من أحد المهنئين أثناء مراسم زواجه بمدينة الدامر في ولاية نهر النيل.

وأشعلت حادثة وفاة العريس وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، مطالبين بالتدخل العاجل لمنع استخدام الاسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية، وتشديد الرقابة على المناسبات، وأطلقوا هاشتاق #أفراح بلا سلاحو حيث سلطت الواقعة الضوء على العادات ”السيئة“ التي ما زالت متبعة في بعض المناطق السودانية.

ووفقا للمرسوم فإن من يخالف الامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب من يطلق أعيرة نارية في المناسبات من المدنيين بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة 100,000 جنيها (220 دولار تقريبا) أو بالعقوبتين معاً ومصادرة السلاح الناري.

وقال المرسوم بحسب تغريدة نشرتها الولاية في موقعها الرسمي مساء السبت، فان خرق الحظر يعرض مرتكبه من منسوبي القوات النظامية حال اطلاقهم الأعيرة النارية في المناسبات بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة 150,000 جنيه (330 دولار تقريبا) أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة.

وأجاز المرسوم للمحكمة مصادرة الاسلحة لصالح سلاح الاسلحة والذخيرة.

وتوفي المواطن الزاكي، الجمعة، في مدينة الدامر – شمال السودان، أثناء مراسم عقد قرانه، جراء طلق ناري طائش من أحد أصدقائه.

وفرضت السلطات السودانية، في وقت سابق، عقوبات صارمة على مطلقي الرصاص في المناسبات الاجتماعية، تصل إلى السجن 5 أعوام، إلا أن ذلك لم يحد من مثل هذه الحوادث الخطيرة والمتكررة.

ويتباهى مواطنون بإطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية ضمن طقوس الفرح لأحد الأقرباء أو الأصدقاء، وتزداد خطورة هذه الظاهرة في الأرياف والبيئات المهمشة في السودان.

وحسب خبراء علم اجتماع فإن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات المختلفة خاصة الأعراس ثقافة سودانية موروثه إذ تعتبر من عادات وتقاليد المجتمع السوداني في الزواج.

ويشيرون إلى أنها تسهم في كثير من الأحيان في تحويل مناسبة الفرح إلى حالة من الحزن ما دعاهم للمطالبه بضرورة التخلي عنها في أسرع وقت حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تنعكس سلبا على المجتمع السوداني ولا يمكن تجاوزها بسهولة.