مصر.. أحرق زوجته وبناته إثر خلاف على بيع منزلهم

لقيت فتاة مصرية مصرعها حرقا على يد والدها اليوم السبت، بعد أن سكب مادة البنزين على أسرته وأشعل النيران فيها، وذلك جراء خلافات على بيع منزلهم الكائن في محافظة بني سويف في صعيد البلاد.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من أهالي المنطقة يفيد باشتعال النيران في أحد المنازل، وإصابة عدد من أفراد الأسرة التي تقيم داخله.

وفي الوقت الذي تم فيه احتجاز الأم وابنتيها داخل قسم الحروق في مستشفى بني سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة في الجسم، تمكنت مباحث بندر بني سويف من ضبط الأب.

وتبين أن المصابين هم: الأب ”أ.م.ح“ (51 عاماً)، حيث أصيب بحروق في اليد، وزوجته ”أ.ق.م“ (46 عاماً)، وأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة في الوجه والذراعين والساقين بنسبة 40% من كامل الجسم، وابنتان هما: ”أ“ (16 عاماً)، مصابة بحروق بنسبة 40% من كامل الجسم، و“ف“ (19 عاماً)، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 70% من كامل الجسم، حيث لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأب هو من قام بسكب البنزين على زوجته واثنتين من بناته، بعد نشوب خلافات حول بيع المنزل، حيث رغب الأب في بيعه، بينما رفضت الأسرة الأمر.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الأب بعد تقديم العلاج له داخل المستشفى، وجار عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله في الوقت نفسه.

يذكر أن معدلات الجريمة في مصر زادت في الآونة الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، منها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات وتعاطي المخدرات، حسب خبراء وقانونيين وأكاديميين.

وقد شهدت مصر في الأسابيع الماضية عدة جرائم قتل أسرية يكون فيها الجاني والضحية من عائلة واحدة، ففي محافظة قنا، قررت أم قتل أطفالها الثلاثة من خلال وضع السم لهم في العصير للتخلص من زوجها والارتباط بآخر، فتوفي أبناؤها ونجا شريك حياتها.

وفي الدقهلية، قتل طبيب أسنان زوجته الطبيبة، بـ11 طعنة أثناء الصلاة، وفر هاربًا بسبب خلافات زوجية بينهما، وقبلها كانت واقعة ريهام سعيد التي قتلت زوجها صبيحة العيد بسبب خلافات حول مصروف المنزل.