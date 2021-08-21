القضاء الإسباني يوافق على ترحيل شرطي "منشق" إلى الجزائر

وافق القضاء الإسباني، على ترحيل رجل شرطة جزائري ”منشق“، مطلوب للمحاكمة في بلاده، وذلك بعد أسبوع من توقيفه في إسبانيا، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر، فإن ”رجل الشرطة محمد عبدالله، الذي يحمل رتبة رقيب أوّل، انشق سابقا عن جهاز الدرك الجزائري، وفرّ رفقة 3 أشخاص إلى إسبانيا“.

وفي إسبانيا، بدأ عبدالله بنشر مقاطع فيديو عبر تقنية البث المباشر، اتهم فيها قيادات عسكرية بالجزائر بالتآمر ضدّ مصلحة الوطن.

بدوره، كشف محامي دفاع محمد عبدالله، أن موكله قد جرى توقيفه الأسبوع الماضي، عندما توجه إلى مركز للشرطة الإسبانية، قصد إيداع طلب اللجوء السياسي.

ولاحقا، أودعت السلطات الإسبانية، الشرطي الجزائري ”المنشق“، في مركز حدودي للإيواء، إلى حين الموافقة على ترحيله إلى الجزائر، بحسب المحامي.

وكانت محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة الجزائرية، أصدرت في 21 مارس/ آذار الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد محمد عبدالله.

وفي ذلك الوقت، اتهمت المحكمة الجزائرية، عبدالله، ”بالانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وبتمويل جماعة إرهابية وأخرى إجرامية، وتبييض الأموال“.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد عبدالله كان ينتمي إلى ”السلك النظامي“ في الجزائر، إلّا أنه غادر القيادة منذ 3 سنوات حاملا معه مقاطع فيديو، التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك.

وفي 14 آب/ أغسطس الحالي، نشر الدبلوماسي السابق والمعارض لنظام الحكم الجزائري، العربي زيتوت، مكالمة هاتفية مباشرة مع محمد عبدالله، من مركز الإيواء في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد عبدالله، خلال المكالمة الهاتفية، أن السلطات القضائية الإسبانية أعلمته بأنّه ”يمثّل خطرا على الأمن القومي الإسباني؛ ما يقتضي ترحيله على وجه السرعة نحو الجزائر“.

وأضاف أن السلطات القضائية في إسبانيا، حققت معه حول علاقته بالعربي زيتوت؛ ما دفعه للاعتراف بتلقيه ”تمويلات بسيطة“ من المعارض الجزائري، لقضاء شؤونه الحياتية في إسبانيا.

وقال عبدالله، إنه ”يفضل الموت على الترحيل إلى الجزائر“.

وأعرب عن أمله، في ”مساندة الجزائريين له في ما كشفه من ملفات فساد تهم القيادة الجزائرية“.

يشار إلى أن الجزائر قد وقعت اتفاقية في عام 2018 مع إسبانيا، تقضي بمكافحة الهجرة غير النظامية وتبادل المعلومات بخصوص الأمن القومي المشترك، وهي أحد الأطر القانونية التي ارتكزت عليها المحكمة الإسبانية، لترحيل محمد عبدالله.